Celebridades “Sou a materialização da resistência contra o machismo”, diz Gretchen

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Cantora e dançarina comentou pesquisa que revela machismo em frases corriqueiras no Brasil Foto: Reprodução/Instagram Cantora e dançarina comentou pesquisa que revela machismo em frases corriqueiras no Brasil. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O Dia Internacional da Mulher é celebrado no próximo domingo (08) e Gretchen falou sobre as frases machistas que ainda são ditas para mulheres no Brasil. A cantora e dançarina comentou uma pesquisa que revela machismo em frases corriqueiras no País.

As brasileiras, infelizmente, ainda precisam enfrentar diariamente comentários machistas, sexistas e que normalizam a violência contra a mulher, em pleno ano de 2020. Aos 60 anos, a “rainha do bumbum” já passou por muitas situações machistas no País e é enfática: “Acho terrível a gente ter que passar por essas humilhações e esses tipos de comentários”.

Entre as cinco frases que mais são repetidas para as mulheres brasileiras, uma, em especial, é a que mais incomoda Gretchen. Mulher tem que se dar ao respeito. “Respeito não tem que se dar. Respeito se tem um pelo outro. Seja quem for. Homem ou mulher. Tem que existir para um bom relacionamento entre pessoas”, enfatiza.

Para Gretchen, o machismo já está – ou deveria estar – fora de moda, que a opinião masculina já não importa. “A maioria dos homens já está vendo que não existe mais essa condição. Que a mulher está sendo valorizada e bem vista por tudo o que ela é. Estamos num momento onde a mulher está sendo enaltecida, empoderada, amada. Então eu acho totalmente fora da casinha ainda ter gente que continua reforçando frases e padrões que mantém o machismo existindo”.

Em comparação ao Brasil em que começou sua carreira e ao de hoje, ela comenta que muita coisa mudou, mas que ainda percebe um conservadorismo no comportamento dos brasileiros.

“Claro que muita coisa mudou. Sou de uma época de ditadura, onde havia censura, onde a mulher ainda se submetia a ser dependente do homem. Eu sou a própria materialização da resistência contra o machismo. Sou um símbolo de independência: determinada, tenho o meu trabalho, sustento os meus filhos e faço o que quero da minha vida”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário