Mundo Sozinha e com medo do coronavírus, uma idosa de 94 anos fica cinco dias sem comer na Escócia

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

O Reino Unido vive uma crise de segurança alimentar por conta do coronavírus. (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 94 anos não comeu durante cinco dias porque estava com “muito medo” de deixar sua casa. Ela vive em Glasgow, na Escócia, e não tem ninguém para ajudá-la. A idosa foi resgatada por voluntários de caridade. A informação é do jornal inglês The Guardian.

A história chamou a atenção de voluntários do Exército da Salvação, uma instituição de caridade cristã local, e oficiais da habitação que batiam nas portas para checar as pessoas como parte de um esquema local de apoio alimentar em tempo da Covid-19.

A mulher, que morava no último andar de um prédio residencial, recebeu sopa quente e um pacote de comida após ser descoberta, em 23 de março.

“Ela não tinha ninguém para conseguir nada para ela e estava com muito medo de sair. No começo, era muito assustador para muitos idosos, que não queriam sair porque pensavam que pegariam a Covid-19 imediatamente e precisariam ir ao hospital”, afirmou Tracy Bearcroft, major do Exército de Salvação, ao Guardian.

O Reino Unido vê níveis crescentes de insegurança alimentar no Reino Unido, com famílias com renda reduzida, perda de empregos e custos extras de vida associados à pandemia.

Bearcroft afirmou que a demanda aumentou dez vezes nas últimas semanas. Seu projeto estava fornecendo 100 refeições quentes por dia e 140 pacotes de comida por semana — um nível potencialmente insustentável.

No Reino Unido, houve um aumento médio de 63% nas famílias que recebem pacotes de alimentos do Exército da Salvação.

O Exército de Salvação afirmou ainda que seu centro em Leicester, que normalmente ajuda cinco famílias por semana, atualmente está apoiando até 100 famílias por dia.

Um porta-voz do governo escocês afirmou que lamenta saber do caso da idosa: “Adotamos medidas para proteger as pessoas sob o maior risco de Covid-19 através de blindagem, e foram enviadas cartas às pessoas deste grupo com informações sobre que apoio está disponível, incluindo entregas em domicílio de itens essenciais por meio de um serviço de texto”, informou ao Guardian.

Desemprego em massa

O Reino Unido apresentou nesta sexta-feira (29) um novo plano para evitar demissões por causa da pandemia de Covid-19. Entre as medidas, o governo decidiu ampliar a duração de um programa de subsídio salarial até o fim de outubro. O ministro das Finanças, Rishi Sunak, afirmou que as medidas, mais generosos que o esperado, vão funcionar como uma “tábua de salvação” para milhões de trabalhadores e empresas afetadas pela pandemia. O programa de subsídio salarial para trabalhadores formais foi prorrogado até outubro, quando o governo britânico espera que a economia já esteja em recuperação após o confinamento decretado para conter a propagação do vírus. Com a reabertura da economia entrando em nova fase na próxima semana, Sunak anunciou que as empresas terão que contribuir com os subsídios a partir de agosto.

