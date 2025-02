Tecnologia Starlink de Elon Musk direto no iPhone, sem antena? Veja os modelos compatíveis

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Com o lançamento do iOS 18.3, a Apple expandiu a compatibilidade dos iPhones com a conectividade via satélite. (Foto: Divulgação)

Com o lançamento do iOS 18.3, a Apple expandiu a compatibilidade dos iPhones com a conectividade via satélite. A novidade permite que dispositivos conectados à rede da T-Mobile nos EUA aproveitem também a cobertura direta para celulares oferecida pela Starlink, do bilionário e Elon Musk. Mas quais iPhones serão compatíveis com essa novidade? Nós listamos todos os modelos abaixo.

Conectividade via satélite

A conectividade via satélite foi introduzida inicialmente pela Apple na linha iPhone 14, em 2023. No momento, a conectividade via satélite nos iPhones é limitada a mensagens de emergência ou para pedir um guincho quando seu carro estraga no meio do nada.

Com o iOS 18.3 e a parceria da Apple com a T-Mobile e a Starlink, a ideia seria permitir SMS via satélite a qualquer momento, mas ainda sem acesso completo à internet.

Conexões avançadas

A SpaceX, por outro lado, está desenvolvendo a tecnologia “Direct to Cell”, que permitirá conexões mais avançadas, incluindo ligações e possivelmente dados móveis no futuro. Atualmente, o uso de internet via Starlink requer uma antena específica.

Apesar de o iOS 18.3 permitir que os iPhones se conectem à Starlink, somente modelos que possuem hardware específico vão de fato aproveitar o recurso.

Quais iPhone serão compatíveis com a Starlink?

– iPhone 14;

– iPhone 14 Plus;

– iPhone 14 Pro;

– iPhone 14 Pro Max;

– iPhone 15;

– iPhone 15 Plus;

– iPhone 15 Pro;

– iPhone 15 Pro Max;

– iPhone 16;

– iPhone 16 Plus;

– iPhone 16 Pro;

– iPhone 16 Pro Max.

Tecnologia

Qualquer um poderá usar a Starlink no iPhone? É importante notar que a disponibilidade da conectividade via satélite para iPhones pode variar conforme a região e a operadora.

Atualmente, a somente a T-Mobile está conduzindo testes dessa tecnologia com a Starlink de Musk, e apenas nos Estados Unidos.

No momento, contudo, não há qualquer informação sobre operadoras brasileiras trabalhando para trazer algo similar para o Brasil. As informações são do site Canaltech.

