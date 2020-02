Magazine Stênio Garcia revela que perdeu R$ 159 mil com construtora

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Ator comprou três salas em um empreendimento, mas até o momento não recebeu os imóveis e nem o dinheiro investido Foto: Reprodução Stênio comprou três salas em um empreendimento, mas até o momento não recebeu os imóveis e nem o dinheiro investido (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ator Stênio Garcia, de 87 anos, revelou que vive uma situação complicada financeiramente. Ele contou que teve um prejuízo de R$ 159 mil com a construtora SPE CHL XCII Incorporações, do Rio de Janeiro.

Stênio comprou três salas em um empreendimento, mas até o momento não recebeu os imóveis e nem o dinheiro investido, “perdi tudo o que tinha”, lamentou. Garcia entrou na Justiça para reaver a quantia após a construtora não cumprir o combinado e ainda cobrar taxas abusivas do ator.

“O prédio está quase construído. Passo na frente dele todos os dias e vejo os andares em que as salas estariam prontas”, diz Garcia, cuja última novela foi “Deus Salve o Rei” (2018), na TV Globo. “Não tenho mais o que investir. Tudo o que eu tinha foi aí. Era o único dinheiro que eu tinha”, relatou.

No entanto, Garcia não concorda com a companheira. “Não aceito. Não dói menos, não. Dói profundamente. Infelizmente, a empreendedora não empreendeu. Tenho de engolir essa revolta e aguentar”. Stênio disse que o objetivo do casal era aumentar a renda com o investimento. “Eu contava com isso para poder viajar e desfrutar [a vida]”, finaliza.

