Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Ilestedt e Angeldahl marcaram para as suecas, e Hayashi descontou para as japonesas Foto: Reprodução/Twitter Ilestedt e Angeldahl marcaram para as suecas, e Hayashi descontou para as japonesas. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A Suécia venceu o Japão por 2 a 1, na madrugada desta sexta-feira (11), no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, e avançou para as semifinais da Copa do Mundo Feminina pela quinta vez na sua história.

Ilestedt e Angeldahl marcaram para as suecas, e Hayashi descontou para as japonesas. A seleção europeia enfrentará a Espanha nas semifinais. O jogo será realizado na terça-feira (15), às 5h (horário de Brasília).

Contra o Japão, as suecas trocaram passes e passaram grande parte do primeiro tempo no campo de ataque, mas tiveram dificuldade para furar a marcação asiática. Quando tinha a bola, o Japão tentava partir em velocidade, mas foi para o vestiário sem chutar a gol.

O placar foi aberto aos 31 minutos da etapa inicial, depois que Asllani cobrou uma falta para dentro da área, Eriksson tentou duas vezes e, após o bate-rebate, a bola sobrou para Ilestedt empurrar para o fundo do gol.

Aos 5 minutos do segundo tempo, Angeldahl fez o segundo gol das suecas em um pênalti marcado com o auxílio do VAR por toque de mão de Nagano.

Lutando pela sobrevivência no Mundial, as japonesas partiram para o ataque e testaram a goleira Musovic. Aos 30 minutos, Ueki invadiu a área pela direita, foi derrubada por Janogy, e a árbitra marcou pênalti. A própria atacante cobrou, mas mandou no travessão.

Aos 42 minutos, as japonesas descontaram a vantagem sueca no placar. Seike recebeu de Endo e cruzou para dentro da área. Eriksson afastou mal, e a bola sobrou para Hayashi chegar batendo para o fundo do gol.

2023-08-11