Mundo Suíça aprova uso de cápsula impressa em 3-D para suicídio assistido

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2021

Chamada de Sarco Suicide Pod, a cápsula leva cerca de 30 segundos para acabar com a vida da pessoa, após acionada. (Foto: Divulgação)

A Suíça legalizou nesta segunda-feira o uso de uma cápsula impressa em 3-d para a realização de suicídio assistido. O dispositivo tem o formato de um caixão portátil e pode ser transportado para o local onde a pessoa quer acabar com a própria vida. A autorização para o uso do equipamento foi dada pelo Conselho de Medicina suíço.

Chamada de Sarco Suicide Pod, a cápsula leva cerca de 30 segundos para acabar com a vida da pessoa, após acionada. A prática é legal na Suíça para pessoas com doenças terminais ou quadros irreversíveis e é amparada por médicos.

Em 2020, cerca de 1.300 pessoas morreram por suicídio assistido na Suíça. A prática também é legal na Holanda, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e Canadá.

Para se qualificar ao uso da cápsula, a pessoa que deseja morrer deve responder a uma pesquisa online e provar que está tomando a decisão por conta própria. Se passar por essa etapa, o interessado recebe a informação sobre onde está localizada a cápsula e um código de acesso.

Dentro da cápsula, a pessoa responderá a uma série de perguntas pré-gravadas e, em seguida, terá de um botão que inicia o processo de liberação do nitrogênio. Rapidamente acabará todo o oxigênio no interior do dispositivo.

O processo leva menos de um minuto e a morte ocorre por hipóxia (falta de oxigênio nos órgãos) e hipocapnia (baixo teor de dióxido de carbono no sangue). O objetivo é permitir que uma pessoa morra de forma relativamente pacífica e sem dor, segundo os seus inventores.

A cápsula Sarco Suicide Pod deve ser disponibilizada para uso em 2022. A empresa fabricante fez três protótipos, mas ainda não anunciou quanto custará a utilização do serviço.

“Queremos remover qualquer tipo de revisão psiquiátrica do processo e permitir que o próprio indivíduo controle o método”, disse o inventor da cápsula, Philip Nitschke, ao SwissInfo.ch.

“A máquina pode ser rebocada para qualquer lugar para a morte”, acrescentou.

O Dr. Nitschke enfrentou oposição dos opositores do direito à eutanásia, em parte devido ao método usado.

“O gás pode nunca ser um método aceitável para o suicídio assistido na Europa devido às conotações negativas do Holocausto”, disse o Dr. Nitschke ao jornal The Independent em uma entrevista de 2018. “Alguns até disseram que é apenas uma câmara de gás glorificada.”

O Sarco também foi alvo de críticas devido ao seu design futurista, que alguns dizem glamourizar o suicídio, bem como um aplicativo de realidade virtual que permite às pessoas “vivenciar sua própria morte virtual”. Esta experiência virtual foi apresentada na igreja Westerkerk em Amsterdã na feira Funeral Expo 2018, gerando preocupações no conselho da igreja.

“Westerkerk nunca apoiará as pessoas oferecendo equipamentos conforme promovido pelo Dr. Nitschke e nos perguntamos seriamente se isso contribui para uma discussão completa e cuidadosa em torno do assunto”, disse na época Jeroen Kramer, presidente do conselho da igreja de Westerkerk. “Não iremos e não podemos apoiar qualquer sugestão de uso de tais equipamentos.”

O Dr. Nitschke disse à mídia local na semana passada que “não há nenhum problema legal” e que discussões estão em andamento com vários grupos na Suíça com o objetivo de oferecer a cápsula para suicídio assistido.

“Salvo quaisquer dificuldades imprevistas, esperamos estar prontos para disponibilizar o Sarco para uso na Suíça no próximo ano”, disse ele. “Tem sido um projeto muito caro até agora, mas achamos que estamos muito perto da implementação agora.” As informações são da revista Época e do portal de notícias G1.

