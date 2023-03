Colunistas Supremo pode destravar projeto de ferrovia que ligaria Mato Grosso ao Pará

Por Leandro Mazzini | 7 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A presidente do STF, Rosa Weber, agendou para 31 de maio a votação que pode destravar o projeto da Ferrogrão, ferrovia cujo traçado Amazônia adentro ligaria Mato Grosso ao Pará. Suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes em 2021, o projeto é cercado de polêmicas, como as do impacto que causaria em 48 territórios indígenas (nas regiões do Médio e Alto Tapajós e no Xingu). Enquanto parlamentares ruralistas pressionam para as obras da esperada ferrovia, há uma oposição ferrenha de ambientalistas do Brasil, e de representações indígenas – como a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e da presidente da Funai, Joenia Wapichana.

Quebra-molas

O governador do Paraná, Ratinho Junior, reuniu-se com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para tratar do modelo de concessão de pedágios nas rodovias do Estado. Os petistas planejam mudar o modelo de menor preço no lance do leilão para o de tarifa de manutenção – como era no Governo de Dilma Rousseff. O deputado Filipe Barros (PL) vai apresentar pedido para retirar as estradas estaduais dos lotes e deixar apenas as rodovias federais que cortam o Paraná.

Sonho do parque

A mineradora Vale sonha em manter um grande parque ecológico no entorno de suas minas na serra de Brumadinho, onde ocorreu a tragédia do rompimento da barragem que matou 200 pessoas. Mas os executivos encontram resistência de alguns fazendeiros que não querem negociar as terras. E paga-se muito bem…

Arrastapé oficial

Após colegas criarem a Frente do Carro Flex, da Beleza & Bem Estar e do Bambu, a deputada Lídice da Mata (PSB-BA) quer lançar a Frente Somos Todos pelo Forró. A sua Bahia é uma das pioneiras no ritmo.

Fado do Barba

O presidente Lula da Silva não vai discursar dia 25 de abril na Assembleia da República em Lisboa, como queria o governo português, na comemoração da Revolução dos Cravos. O Partido Socialista, do presidente Marcelo Rebelo, notou a repercussão negativa na oposição. A saída salomônica foi marcar outro evento com a participação do presidente brasileiro.

Libertando (o saldo)

Adepto da teologia da libertação, o deputado federal Enio Verri, às vésperas de renunciar ao mandato para assumir a direção da usina de Itaipu – assim ele prevê a colegas – não tem o espírito Franciscano. Apenas nos dois primeiros meses do ano, segundo o site da Câmara, ele já gastou R$ 138 mil com verba indenizatória. Foi vice-campeão de gastos em fevereiro com R$ 53 mil.

ESPLANADEIRA

# Sicoob realiza, até dia 12, Semana da Proteção especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

# Congresso da Mobilidade e Veículos Elétricos acontece dia 7 e 8, em Brasília.

# Rotary investiu R$ 380 milhões em ações sociais ao longo de sua atuação no Brasil.

# Ziraldo e Nath Finanças lançam, dia 11, livro “Plano Perfeito” ( Ed Melhoramentos).

# Encontro da Climate Arc acontece nesta quinta (9), com apoio do Instituto Clima e Sociedade em SP.

# Governador Cláudio Castro (RJ) foi elogiado pela organização da 7° edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste.

Colaboraram Carolina Freitas, Danielle Souza e Izânio Façanha.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/supremo-pode-destravar-projeto-de-ferrovia-que-ligaria-mato-grosso-ao-para/

Supremo pode destravar projeto de ferrovia que ligaria Mato Grosso ao Pará