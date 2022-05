Esporte Tandara é suspensa por 4 anos após doping e pode ver carreira no vôlei se encerrar

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

Tandara ainda pode recorrer da suspensão. Foto: Reprodução/Twitter Tandara Tandara ainda pode recorrer da suspensão. (Foto: Reprodução/Twitter Tandara) Foto: Reprodução/Twitter Tandara

O Tribunal de Justiça Desportiva Antidoping decidiu, nesta segunda-feira (23), de maneira unânime suspender a jogadora de vôlei Tandara Caixeta por 4 anos pelo uso indevido de ostarina, substância proibida considerada anabolizante, capaz de aumentar o ganho de massa muscular em seus usuários.

O teste positivo para o uso do anabolizante foi realizado antes do embarque da jogadora para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Tandara jogou normalmente o torneio na capital japonesa, sendo um dos destaques da equipe de José Roberto Guimarães, e só foi impedida de atuar na semifinal, diante da Coreia do Sul, e final, com os Estados Unidos. A seleção brasileira feminina de vôlei terminou com a medalha de prata.

Originalmente, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) foi a responsável por notificar o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) do descumprimento das regras antidoping. A partir disso, Tandara foi suspensa preventivamente e impedida de jogar. Aos 33 anos, a oposto pode ver sua carreira se encerrar, dado que só poderia retornar às quadras em 2025.

Tandara ainda pode recorrer da suspensão. A jogadora precisará entrar com o processo junto à Corte Arbitral do Esportes (CAS ou TAS) e aguardar novo julgamento. Os auditores responsáveis pela sessão desta segunda-feira concordaram na suspensão por 4 anos.

A defesa de Tandara argumentava que a causa do teste positivo para ostarina seria uma contaminação cruzada, de responsabilidade de duas farmácias que manipulavam seus medicamentos.

Tandara acumula uma série de títulos pela seleção feminina, incluindo o ouro olímpico em Londres-2012, além de seis conquistas do Grand Prix (atualmente conhecido como Liga das Nações).

