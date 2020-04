Magazine Taylor Swift e Oprah Winfrey se unem a evento para homenagear profissionais de saúde do mundo

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Taylor Swift e outras celebridades se uniram a um evento global Foto: Divulgação Taylor Swift e outras celebridades se uniram a um evento global. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Taylor Swift, Jennifer Lopez e Oprah Winfrey se uniram a um evento global na TV que reconhecerá os esforços dos profissionais que estão nas linhas de frente do combate ao surto de coronavírus, disseram os organizadores nesta terça-feira (14).

O evento “One World Together at Home”, uma combinação de música, comédia e histórias de médicos, enfermeiros e outros profissionais, também terá uma opção de streaming adicional de seis horas que incluirá participações de grandes astros do esporte, como o campeão britânico de Fórmula 1 Lewis Hamilton, a jogadora de futebol e campeã mundial norte-americana Megan Rapinoe, a campeã mundial de esqui Lindsey Vonn e dezenas de outros cantores, atores e influenciadores das redes sociais

O evento de streaming do dia 18 de abril precederá a apresentação de duas horas, que será transmitida por várias redes de televisão norte-americanas e internacionais na noite de sábado, a maior iniciativa de demonstração de solidariedade com os profissionais de saúde até o momento.

Todos os participantes do evento, preparado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e pelo grupo de ativismo Global Citizen, aparecerão remotamente devido ao distanciamento social e aos isolamentos adotados para conter a disseminação da doença que já matou mais de 124 mil pessoas globalmente.

Lady Gaga anunciou o evento na semana passada, mas desde então foi ampliado e agora inclui algumas das maiores celebridades do planeta, como Céline Dion, Billie Eilish, John Legend, Elton John, Paul McCartney, Chris Martin, Andrea Bocelli e Michael Bublé.

