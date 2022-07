Ciência Telescópio James Webb captura primeiras fotos de Júpiter

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

As fotos foram capturadas por meio de infravermelho. (Foto: Divulgação)

O telescópio espacial internacional James Webb capturou as primeiras fotos de Júpiter e de sua lua nesta quinta-feira (14). O enorme planeta foi visto por meio de infravermelho, que destaca suas diferentes faixas de cor. Na imagem também é possível ver a Grande Mancha Vermelha, que aparece como um grande ponto branco. A mancha é, na verdade, uma tempestade grande o suficiente para engolir a Terra.

O material fotografado inclui imagens e espectros de vários asteroides, capturados para testar os instrumentos do telescópio antes das operações científicas começarem oficialmente em 12 de julho. O ensaio demonstrou que o Webb rastreia alvos do sistema solar e produz imagens e espectros com detalhes sem precedentes.

“Essas imagens de Júpiter demonstram a compreensão completa do que Webb pode observar, desde as galáxias observáveis ​​mais fracas e distantes até planetas em nosso próprio quintal cósmico que você pode ver a olho nu de seu quintal real”, disse à Nasa Bryan Holler, cientista do Space Telescope Science Institute em Baltimore, que ajudou a planejar essas observações.

O grande trunfo desses registros é a prova de que o Webb pode observar os satélites e anéis perto de objetos brilhantes do sistema solar, como Júpiter, Saturno e Marte.

“Eu não podia acreditar que vimos tudo tão claramente, e quão brilhantes eles eram”, disse Stefanie Milam, vice-cientista do projeto Webb para ciência planetária, no Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland. “É realmente emocionante pensar na capacidade e oportunidade que temos para observar esses tipos de objetos em nosso sistema solar.”

