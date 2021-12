Geral Temperatura recorde de 38°C na Sibéria

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Banhistas tomam sol em região onde foi registrada a temperatura recorde do Ártico em 2020. (Foto: Reprodução/TV Globo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma temperatura de 38 graus Celsius registrada em uma cidade da Sibéria, em 20 de junho de 2020, foi reconhecida como a mais alta já captada acima do Círculo Polar Ártico, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM). A agência das Nações Unidas disse que a leitura em Verkhoyansk, na República Sakha, na Rússia, é “mais adequada ao Mediterrâneo do que ao Ártico”.

Verkhoyansk, localizado a cerca de 115 km ao norte do Círculo Polar Ártico e considerado um dos lugares habitados mais frios do mundo, tem registros de temperatura que datam de 1885.

Desde a perspectiva de abrir um novo oceano em águas antes congeladas até o desbloqueio de recursos naturais anteriormente inacessíveis, espera-se que o derretimento do gelo ártico tenha implicações de longo alcance.

A Rota do Mar do Norte, uma conexão mais curta entre a Europa e a Ásia através do Oceano Ártico, tem potencial para se tornar uma importante passagem marítima. O bloqueio de uma semana do Canal de Suez neste ano lançou uma nova luz sobre esta rota do norte.

Um relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais identificou o Estreito de Bering – uma passagem estreita compartilhada pela Rússia e os Estados Unidos – como um “corredor estratégico” de e para o Ártico.

“Os navios com base na Ásia devem atravessar o estreito Estreito de Bering, que também representa a fronteira marítima entre os Estados Unidos e a Rússia, para chegar à NSR (Northern Sea Route), assim como os navios que viajam pela NSR para os mercados asiáticos”, disse o relatório do centro de estudos com sede em Washington.

Em uma audiência, em 16 de novembro, do subcomitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos para a Europa, energia, meio ambiente e cibernética, Luke Coffey, do conservador Heritage Foundation, observou os aspectos geopolíticos de uma mudança no Ártico.

“A redução do gelo significará a abertura de novas rotas marítimas, aumento do turismo e maior exploração de recursos naturais. No entanto, também significará uma maior presença militar por mais atores do que nunca”, disse ele em comentários por escrito.

Coffey pediu mais “liberdade de operações de navegação” pelos militares dos Estados Unidos no Ártico.

“A afirmação duvidosa da Rússia de que a Rota do Mar do Norte é uma via navegável interna vai contra a lei e as normas internacionais”, disse ele. “Os Estados Unidos devem seguir o exemplo da marinha francesa e conduzir as operações de liberdade de navegação na região.”

Ele também pediu que a próxima cúpula da Otan seja realizada acima do Círculo Polar Ártico para aumentar a conscientização, nomeando a cidade norueguesa de Tromso como o lugar mais apropriado.

“Poucas cidades acima do Círculo Polar Ártico têm a infraestrutura necessária para realizar um grande encontro internacional como uma cúpula da Otan”, disse Coffey.

Enquanto isso, a China tem se empenhado em desenvolver capacidades adequadas ao ambiente ártico. Neste outono, o Instituto de Automação Shenyang da Academia Chinesa de Ciências teve sucesso em testar o veículo autônomo subaquático da China durante uma expedição ao Ártico.

O Tansuo 4500 coletou dados de águas cobertas de gelo. Foi a primeira vez para tais tarefas nas altas latitudes do Ártico.

A temperatura de 38 graus Celsius em Verkhoyansk ocorreu durante uma onda de calor siberiana severa e prolongada. As temperaturas médias no Ártico da Sibéria atingiram 10 graus acima do padrão durante grande parte do verão de 2020, disse a OMM, tornando-o um dos três anos mais quentes já registrados.

“Este novo registro do Ártico é uma de uma série de observações relatadas ao Arquivo de Extremos de Tempo e Clima da OMM que soam os alarmes sobre nossa mudança climática”, disse o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas. Taalas também observou a temperatura recorde registrada no Polo Sul, na Antártida, no ano passado, de 18,3ºC.

O Ártico está entre as regiões de aquecimento mais rápido do mundo, mais do que o dobro da média global. As informações são do jornal Valor Econômico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral