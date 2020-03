Notas Brasil Temporal deixa uma criança morta e causa alagamentos no RN

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

O prefeito Álvaro Dias decretou estado de emergência no Município de Natal (RN), em função das chuvas que atingem a capital potiguar desde quarta-feira (11), informou o município nesta sexta (13). As chuvas geraram problemas nas cidades da região metropolitana. Em São Gonçalo do Amarante, um menino de 9 anos morreu atingido por um muro que desabou.

