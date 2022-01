Colunistas Terra é contra interferência do governador gaúcho na escolha do candidato do MDB o Piratini

Por Flavio Pereira | 7 de janeiro de 2022

Deputado Osmar Terra fez declaração defronte ao Palácio Piratini. (Foto: Reprodução/Twitter)



O ex-ministro e deputado federal gaúcho Osmar Terra resolveu ontem tornar pública sua insatisfação com a forma como o governador Eduardo Leite estaria interferindo no processo interno de escolha do candidato do MDB ao Governo do Estado. Osmar Terra aponta para o fato de que “agora, o Governador Eduardo Leite, que tentou ser candidato a presidente e não conseguiu, vem querer definir quem vai ser o candidato do MDB a governador do Estado, negociando apoio. O que pode parecer surpreendente, é que Osmar Terra defende que “o MDB defina o candidato a governador do MDB. Eu sou radicalmente contra esse acordo. O nosso MDB foi muito sacrificado pela derrota do Sartori, que foi um grande governador, um homem sério, e que o Eduardo Leite trabalhou até o fim em 2018 para que ele não se reelegesse. Para não aprovar as reformas no plenário da Assembleia, fez o PSDB votar contra. Ele não tem compromisso, só conseguiu recurso para botar em dia a folha dos funcionários quando o presidente Jair Bolsonaro colocou na mão dele o recurso de R$ 2,3 bilhões. Então, não é um governador que ajudou o Estado. Não é um governador que fez alguma mudança, fez a velha política, só a cara dele que é nova. Então nós temos que nos cuidar. O MDB tem que ter uma candidatura independente desse governador, independente dessa política. O MDB tem que pensar no Rio Grande do Sul e no Brasil.”

OAB quer atendimento presencial no TJ

Presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul, o advogado Leonardo Lamachia aguarda resposta da direção do Tribunal de Justiça do Estado ao pedido do restabelecimento imediato dos horários de atendimento presencial – e integral, das 9h até as 18h.

Apoio ao esporte paralímpico

O presidente Jair Bolsonaro destacou a assinatura sanção da lei que define o repasse de recursos das loterias para bancar os atletas paralímpicos. Até agora, 0,5% dos recursos iam para o Comitê Brasileiro de Clubes. A medida define o repasse de 0,46, sendo que 0,04 vai para o comitê de clubes brasileiros paralímpicos.

Ministra Tereza Cristina vem conferir danos da estiagem no RS

Presidida pelo deputado Elton Weber (PSB), a Frente Parlamentar da Agropecuária gaúcha da Assembleia Legislativa reuniu-se ontem e solicitou uma audiência como governador Eduardo Leite para a próxima segunda-feira com objetivo de sugerir ações de socorro que minimizem os efeitos da estiagem no meio rural. A pauta única que está sendo formulada pelo colegiado também será apresentada à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que vem ao Estado na semana que vem.

Ontem, o deputado Beto Fantinel (MDB) informou à coluna que a estiagem no Rio Grande do Sul já castiga 138,8 mil propriedades rurais, em 6.340 pontos. Segundo ele, “infelizmente, 1 em cada 5 municípios está em situação de emergência no Estado”.

