Colunistas E se fosse um ministro do STF colocado num caixão?

Por Flavio Pereira | 8 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











General Augusto Heleno, ministro do GSI. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro de Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Augusto Heleno, cobra providências da Justiça contra o jornalista Ricardo Noblat, que compartilhou uma foto montagem que mostra Jair Bolsonaro morto em um caixão.

“Que providências podemos esperar do Judiciário?”, escreveu o general em rede social. Na publicação, o militar compartilhou a postagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que acusou o jornalista de discurso de ódio.

Se a imagem colocasse morto em um caixão algum dos ministros do STF a inércia seria a mesma?

Prorrogado inquérito que interfere nas prerrogativas do Executivo

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes prorrogou ontem, por mais 90 dias, o curioso inquérito que apura a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal (PF) e o crime de denunciação caluniosa por parte do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro. Para quem não lembra, no início do governo, o presidente foi impedido pelo STF de nomear um diretor a Polícia Federal.

“Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento, nos termos previstos no artigo 10 do Código de Processo Penal, prorrogo por mais 90 dias, a partir do encerramento do prazo final anterior (27 de janeiro de 2022), o presente inquérito”, decidiu o ministro.

Sem poder governar

Sobre essa e outras decisões de ministros do STF invadindo competência do Executivo, o jornalista J.R. Guzzo comentou:

“O presidente Jair Bolsonaro quis nomear, como é seu direito legal, um diretor para a Polícia Federal; o STF proibiu, mandou nomear outro e foi obedecido. A cada cinco minutos o mesmo presidente recebe de algum dos dez ministros do Supremo um prazo de ‘cinco dias’, ou coisa que o valha, para ‘explicar’ porque fez isso ou aquilo.”

PT assume comando da Assembleia

Cumprindo o acordo que divide a gestão da Assembleia Legislativa entre as quatro maiores bancadas, o PT deverá indicar o deputado Valdeci Oliveira para a presidência da casa. Como os mandatos da mesa valem por dois anos, para cumprir o acordo, o deputado Gabriel Souza (MDB) e os demais membros da mesa diretora precisarão renunciar, para provocar nova eleição.

Ontem, a assessoria do deputado Valdeci informou que ele testou positivo pra covid. Ele já tinha tomado as três doses da vacina, está em isolamento, sem sintomas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas