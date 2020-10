O teste custa R$ 169, mais acessível em comparação aos exames tradicionais de RT-PCR. A tecnologia foi desenvolvida em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, em julho, mas até então o teste ficava restrito ao ambiente hospitalar e a empresas que contratavam o serviço para testar seus funcionários, sem venda direta ao consumidor final.

“É um teste simples de colher, prático, acessível do ponto de vista financeiro e que dá uma resposta rápida. A ideia é que seja mais uma camada de proteção para que as pessoas retornem com segurança às atividades de escola, trabalho, socialização, encontros de família”, explica David Schlesinger, CEO do laboratório de mapeamento genético Mendelics e da healthtech por trás do serviço, chamada meuDNA. “Começamos a fazer para empresas, foram mais de 300 mil testes, e vimos que havia uma demanda grande de pessoas que queriam testar na própria família, sem depender de intermediários. Essa nova logística veio da necessidade de maior agilidade e acessibilidade.”

O teste usa como base de diagnóstico uma tecnologia chamada PCR-LAMP (Amplificação Isotérmica Mediada por Loop). Assim como o RT-PCR, a técnica confirma a infecção a partir da identificação de presença do material genético do novo coronavírus no material colhido.

A diferença, explica o laboratório, é que o resultado não depende de análise do swab nasofaríngeo (a secreção nasal é colhida com um cotonete nos exames de RT-PCR). E o próprio consumidor pode fazer a coleta de saliva em casa, em um tubo estéril que vem no kit.

“Apesar de o número de infectados estar caindo, agora é um momento crucial para testagem e controle de novos picos, como temos visto na Europa”, afirma Schlesinger. “Inclusive é um teste especialmente válido para assintomáticos, que têm carga viral e podem transmitir a doença mesmo sem apresentar sintomas. A testagem complementa outras estratégias, como o uso de máscaras e o contato reduzido com pessoas e aglomerações desnecessárias, e pode ser feita com frequência para aumentar a segurança.”

Segundo o laboratório, a confiabilidade do kit de saliva é maior do que a dos testes rápidos, alvos de discussão sobre falsos negativos no início da pandemia.

“A sensibilidade gira em torno de 80%, e a especificidade é de quase 100%”, diz Schlesinger. “Sem contar que o teste PCR-Lamp indica a infecção em fase ativa, não é baseado em testes de anticorpos, que são desenvolvidos depois da infecção.”

Por enquanto, o serviço está disponível apenas na cidade de São Paulo e região metropolitana, por conta da logística de entrega e retirada do teste. A empresa estuda formas de expansão a outras cidades.