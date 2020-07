TV “The Old Guard”: adaptação de história em quadrinhos estreia na Netflix

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Filme estrelado por Charlize Theron acompanha um grupo de pessoas imortais que enfrentam uma organização farmacêutica. (Foto: Divulgação)

O longa The Old Guard, dirigido por Gina Prince-Bythewood, estreou na Netflix. A produção conta a história de um grupo de guerreiros imortais que lutam para salvar a humanidade de diferentes perigos, dentre eles, uma poderosa organização que deseja roubar seus poderes e usá-los na indústria farmacêutica.

A trama é baseada em HQ homônima escrita por Greg Rucka (Mulher Maravilha, Lazarus, Stumptown), cujo trabalho nos universos da DC e da Marvel já rendeu diversos prêmios, e ilustrada pelo artista argentino Leandro Fernández (O Justiceiro, Carnificina Americana, The Discipline).

Em nota à imprensa, Rucka conta que se propôs a criar algo divertido mas que, na verdade, o desenvolvimento do roteiro foi parte do processo de luto pelo pai. “A história mergulha nesse paradigma e explora a desvantagem da imortalidade. O significado real de viver para sempre, como a imortalidade afeta a noção de família dos personagens e como eles vivem sem saber se um dia irão morrer”, explica.

Esse desânimo fica evidente nas falas de Andy, líder do grupo interpretada por Charlize Theron, que já perdeu inúmeras batalhas, conheceu o mundo todo, mas acredita que a humanidade “só está piorando”. Em contrapartida, a valorização da família também está presente no senso de irmandade dos membros do time, que fazem de tudo para salvar uns aos outros de qualquer perigo.

Em linhas gerais, o longa é cheio de ação e tem diversas cenas de combate filmadas em Marrakech, no Marrocos, e em outras locações no Reino Unido, como o Castelo de Shirburn, Londres, Kent, Surrey, Berkshire e nas instalações da Shepperton Studios. O respiro desses momentos chegam por meio de cenas dramáticas com a trilha sonora da dupla de pianistas Volker Bertelmann e Dustin O’Halloran, que dá significado até aos momentos mais simples da saga.

Apesar da bela fotografia e da atuação impecável da protagonista, a história ganha forma apenas após 40 minutos de filme, quando a nova imortal Nile (KiKi Layne) deixa seu passado para trás e parte para o resgate de seus novos colegas — que nessa altura já haviam sido capturados pelos inimigos. No entanto, ainda é possível perceber que a centralidade do longa é a busca dos heróis por um propósito de vida.

“Esse é um tema universal que, com certeza, está no centro do meu trabalho, assim como prezo por normalizar a existência de mulheres guerreiras. Adoro ressignificar o que é ser mulher, e acho que os filmes têm o poder de mudar a história e os discursos. Coragem não tem gênero. Competência não tem gênero. Tudo isso é essência”, analisa a diretora Gina Prince-Bythewood.

