28 de abril de 2020

Thelma Assis, 35, é a grande vencedora do “Big Brother Brasil 20″, da TV Globo. Com 44,10% dos votos, a médica venceu a disputa, na noite desta segunda-feira (27), contra a influenciadora digital Rafa Kalimann, que teve 34,81%, e contra a cantora Manu Gavassi, com 21,09%. Ela levou para a casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

A médica era a única sobrevivente do jogo entre aqueles que se inscreveram para participar do BBB – Rafa e Manu entraram como convidadas. “Uma temporada histórica como essa não podia terminar sem uma vitória histórica. Esse prêmio só pode ser seu, esse prêmio tem que ser seu, Thelma”, disse Tiago Leifert ao anunciar a vitória.

O apresentador se emocionou algumas vezes durante o último programa, especialmente ao falar sobre o desafio de fazer o reality durante a pandemia do novo coronavírus. “Uma missão tão difícil em um momento tão difícil. Mas nós conseguimos, chegamos à final com quatro dias a mais. Deu tudo certo”, afirmou.

Mesmo não sendo famosa antes do BBB, Thelminha, como é chamada pelos amigos, ganhou a torcida de várias celebridades, como o humorista Paulo Gustavo, os atores Taís Araujo e Bruno Gagliasso, as cantoras Preta Gil, Anitta e Ludmilla e os ex-integrantes do próprio reality Babu, Guilherme e Mari.

“‘Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela’. Sempre bom lembrar Angela Davis #ThelmaCampeã”, escreveu Taís Araujo no Twitter. A mensagem foi retuitada pela atriz americana Viola Davis.

