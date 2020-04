Celebridades Anitta arrecada 330 mil reais em live beneficente e comemora: “Muito obrigada”

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

A cantora Anitta fez uma live muito especial em prol de arrecadar doações para ajudar no combate a pandemia do novo coronavírus, o show Ao Vivo Pela Vida.

Com um repertório especial, a poderosa deixou de lado alguns de seus principais hits de sucesso e apenas se apresentou com canções religiosas. Anitta sempre ressalta em suas entrevistas sobre sua trajetória profissional que seu primeiro contato com a música foi na igreja.

Após um resultado mais do que esperado, ela agradeceu as doações adquiridas na live em Instagram e anunciou que a apresentação serviu para arrecadação muitos alimentos e dinheiro para doar aos mais necessitados neste momento de crise por conta da Covid-19.

“330 MIL DOADOS. Meu Deus, muito obrigada. Obrigada Ao Vivo pela Vida e Enzo Celulari pelo convite. Obrigada a todos os amigos que doaram. Obrigada às pessoas de fé que mandaram mensagens lindas, cada um na sua crença, para nos deixar leves nesse domingo”, escreveu na legenda da publicação.

Além de Anitta, que foi a última artista a se apresentar no projeto Ao Vivo Pela Vida, que teve iniciativa de Enzo Celulari, filho dos atores Cláudia Raia e Edson Celulari, outras estrelas também fizeram parte da boa ação como a funkeira Ludmilla, Preta Gil, Karol Conká, Bruna Marquezine, Angélica, Luciano Huck, Fernanda Souza, Isis Valverde, entre outras personalidades.

