Celebridades Xuxa Meneghel posa nua para ensaio feito pelo sobrinho

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Na legenda, o fotógrafo escreveu "mais uma foto dela que eu fiz entre as minhas favoritas", destacando o clique em meio aos seus demais trabalhos com a apresentadora Foto: Reprodução/Instagram Na legenda, o fotógrafo escreveu "mais uma foto dela que eu fiz entre as minhas favoritas", destacando o clique em meio aos seus demais trabalhos com a apresentadora (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Xuxa apareceu deslumbrante nesta segunda-feira (27) em mais uma foto feita por seu sobrinho, Blad Meneghel. Na legenda, o fotógrafo escreveu “mais uma foto dela que eu fiz entre as minhas favoritas”, destacando o clique em meio aos seus demais trabalhos com a apresentadora.

Recentemente, no início da quarentena no Brasil por conta do novo coronavírus, a apresentadora pediu empatia em suas redes sociais. Ao ser criticada por um seguidor, que destacava a importância da economia, ela rebateu.

“Se continuarem, vão ter economia sem saúde. Vamos matar os velhos, o governo vai ganhar, pois o dinheiro da aposentadoria vai sobrar sem idosos, e vamos matar os pobres, pois o Bolsa-Família não existirá mais e vai sobrar mais dinheiro. Gente, que burrice. Não culpe a Deus pelos seus atos errados depois, hein?”, disparou Xuxa.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades