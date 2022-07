Tecnologia TikTok anuncia ferramenta de tradução simultânea em vídeos, incluindo português

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

Recurso pode ajudar pessoas com deficiência auditiva ou que preferem assistir aos vídeos sem áudio. (Foto: Reprodução)

O TikTok lançou uma ferramenta de tradução simultânea com legendas e suporte a nove idiomas. Segundo a plataforma, o objetivo é diminuir as barreiras linguísticas para possibilidade um ambiente inclusivo e acessível para a comunidade global.

Além da opção de inserir legendas manuais, os usuários poderão contar com o novo recurso automatizados e compatível com nove idiomas: inglês, português, alemão, indonésio, italiano, coreano, mandarim, espanhol e turco. Essas línguas não foram escolhidas ao acaso, afinal elas abrangem a maior parte do público-alvo do TikTok no mundo.

O recurso pode ajudar pessoas com deficiência auditiva ou que preferem assistir aos vídeos sem áudio, por estarem em locais públicos ou sem fone de ouvido. É, portanto, uma ferramenta com potencial de acessibilidade e comodidade para a comunidade da plataforma.

Os adesivos de texto também serão traduzidos para o idioma escolhido. Dessa forma, você poderá usar um título com escritos em português, mas a audiência acessar o conteúdo em sua língua nativa. O Instagram tem um recurso parecido há algum tempo, mas é aplicável apenas aos stickers, diferente da proposta mais ampla do TikTok.

Estágio inicial

O anúncio desta quinta (21) é uma evolução da ferramenta lançada em 2021, quando os criadores passaram a transcrever eles próprios os seus áudios para deixar o material acessível. O problema é que isso exigia tempo e conhecimento de outras línguas dos produtores de conteúdo, o que nem sempre apresentava os resultados desejados.

Nos últimos dias, a plataforma pediu aos usuários que marcassem quais idiomas compreendem. Este provavelmente era um passo inicial para iniciar a distribuição de conteúdos em línguas estrangeiras, com as legendas voltadas para reforçar essa distribuição.

A linguagem é um dos maiores empecilhos para as redes sociais baseadas em algoritmos de recomendação, já que virais em inglês podem ser incompreendidos por falantes de português ou do espanhol. Com a tradução simultânea, isso cai por terra e possibilita a entrega de conteúdo ao nível mundial, em vez do atual foco regionalizado.

A nova ferramenta está em estágio inicial e disponível somente em alguns vídeos selecionados. A expectativa é de crescimento conforme os conteúdos passem a ser entregues para pessoas de outras nacionalidades. O TikTok ainda promete adicionar suporte para novos idiomas nos “próximos meses”.

