Tecnologia Instagram libera remix de fotos e publicações em tela cheia para todos

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

Além disso, qualquer conteúdo em vídeo passará a ser criado no formato Reels, com ênfase para a exibição em tela cheia e acesso às ferramentas do formato. (Foto: Reprodução/Instagram)

O Instagram lançou uma funcionalidade para gerar mais interações com o Reels: o Remix para fotos. Basta clicar no ícone de três pontos em uma imagem do feed para encontrar a opção “Remixar essa foto” entre as opções “Adicionar a favoritos” e “Sobre esta conta”. Antes, só era possível remixar um vídeo com outro vídeo, mas agora é possível responder a um conteúdo do feed com uma produção do Reels.

O Remix também ganhou novos layouts para experimentar, como a chamada “tela verde”, que permite aplicar qualquer fundo. A ideia é funcionar como um chroma key usado em filmes com o criador na frente e o conteúdo atrás — paisagens, vídeos, imagens abstratas ou prints de tela podem ser usados.

Outra novidade do remix é a possibilidade de colocar o Reel ao lado, abaixo ou ao final do conteúdo original, assim as pessoas terão mais versatilidade para trabalhar o vídeo compartilhado. O formato lado a lado costuma ser o mais usado para reacts, quando um criador reage a algo na tela, enquanto o remix após o conteúdo serve para reproduzir uma ação, tirar sarro ou apenas comentar.

Também chegou nesta quinta-feira (21) as novas ferramentas de criação para vídeos, como o Dual Capture. Esta é uma interessante adição para gravar com as câmeras frontal e traseira do celular em simultâneo, o que possibilita registrar um cenário e a sua reação juntos diante de um belo cenário ou de uma situação assustadora.

O Instagram também confirmou a chegada oficial do visual em tela cheia para os usuários, conforme havia antecipado Mark Zuckerberg. Todos os vídeos agora devem ser gravados no formato dos Stories (16:9, telefone na vertical) para ocupar a extensão inteira da interface e passarão a ser criados automaticamente no formato de Reels.

O anúncio sepulta de vez os vídeos quadrados publicados exclusivamente no feed. A novidade não afetará os materiais com mais de 15 minutos nem deve retroagir para mudar os conteúdos antigos. Todas as ferramentas criativas do Reels estarão disponíveis para a criação dos vídeos, que somente serão exibidos no formato em tela cheia.

Reels com 90 segundos ou menos criados por perfis públicos poderão ser recomendados pelo algoritmo do Instagram. Essa é uma forma de expandir o engajamento e permitir que pessoas do mundo inteiro possam descobrir seus conteúdos. Quem não quiser que isso ocorra precisará marcar o perfil como privado ou limitar a visibilidade de um conteúdo específico.

