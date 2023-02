Tecnologia TikTok é acusado de monitorar emoções dos usuários

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A empresa citou a tecnologia como uma forma de otimizar a exibição de anúncios. Foto: Reprodução A empresa citou a tecnologia como uma forma de otimizar a exibição de anúncios. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O TikTok está sendo acusado de ferir a privacidade dos usuários ao “monitorar” as emoções deles, compartilhando tais dados para fins de publicidade. O recurso Focused View, liberado em outubro, foi o centro de um alerta da organização em prol dos direitos humanos Access Now, que citou a ferramenta como uma possível farsa, além da interferência no sigilo dos utilizadores.

O segundo aspecto diz respeito ao monitoramento de telemetria como posição dos olhos, batimentos cardíacos e outros sinais que mediriam o quanto o usuário está prestando atenção no que está passando na tela. Já no primeiro, a organização cita tais elementos como dúbios e anticientíficos como medida de engajamento, ainda que seja vendido pela rede social como uma revolução para os anúncios.

No anúncio oficial do Focused View, em outubro do ano passado, a plataforma não dá detalhes sobre como monitora tais aspectos, mas diz oferecer uma plataforma de maior engajamento baseado em decisões conscientes. O TikTok cita como “ideal” um usuário que assiste a um comercial por pelo menos seis segundos ou que interage com um anúncio dentro dessa janela de tempo, citando uma campanha piloto com a Samsung como responsável por um aumento de 53% no tempo médio de visualização e de 4% na intenção de compra dos produtos da marca.

Para o Access Now, entretanto, a ferramenta funciona como uma maneira de fazer com que marcas paguem por engajamento sem terem certeza de que ele virá, enquanto aponta a divulgação que cita a entrega para utilizadores “emocionais” e “tangíveis” como um sinal de quebra de privacidade. A organização, ainda, critica a falta de clareza sobre a leitura que é feita pela plataforma, enquanto seria certa a coleta de dados intrusivos para fins de publicidade.

Ao afirmar que o recurso é anticientífico, a ONG falou com especialistas que colocaram em xeque a validade de uma tecnologia desse tipo. Por outro lado, mesmo que fosse dado o benefício da dúvida, o Access Now aponta que o rastreamento de emoções e da saúde mental dos usuários é uma dinâmica, no mínimo, problemática, que pode ferir a privacidade, autonomia e dignidade dos utilizadores, além de interferir diretamente na liberdade de pensamento deles.

Por conta de tudo isso, a organização pede que a rede social compartilhe os resultados de estudos e bases legais envolvidas no funcionamento do Focused View, principalmente em relação a análises de impactos sobre a proteção de dados dos usuários. Além disso, chama a atenção de agências regulatórias para o caso, principalmente diante das polêmicas nos Estados Unidos, onde diferentes movimentos políticos pedem o banimento do TikTok no país.

O TikTok negou que o sistema Focused View reconheça as emoções dos usuários. A empresa citou a tecnologia como uma forma de otimizar a exibição de anúncios, que seriam mostrados a pessoas com maior probabilidade de assistir por mais tempo e interagir com as campanhas, que também são pagas somente quando as métricas de seis segundos de visualização ou engajamento são obtidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/tiktok-e-acusado-de-monitorar-emocoes-dos-usuarios/

TikTok é acusado de monitorar emoções dos usuários