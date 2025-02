Brasil Tiroteio fecha vias no Rio; helicóptero da Polícia Militar é atingido e faz pouso forçado

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Bandidos e policiais trocaram tiros na altura da Cidade Alta. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tiroteios no Rio de Janeiro (RJ) fecharam a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, na altura da Cidade Alta, nos dois sentidos, em diferentes momentos na tarde dessa quarta-feira (12). Quatro pessoas foram feridas — duas baleadas e duas atingidas por estilhaços de vidros.

Os primeiros confrontos começaram no início da tarde. Um helicóptero do Grupamento Aeromóvel (GAM), da Polícia Militar, foi atingido e teve que fazer um pouso forçado em uma unidade da Marinha, na Penha. Nenhuma pessoa a bordo foi atingida.

A Secretaria de Segurança Pública do RJ chegou a divulgar que eram duas aeronaves atingidas, mas a informação foi corrigida para apenas uma.

As polícias Civil e Militar foram para Parada de Lucas e Vigário Geral após receberem informações de inteligência de que o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, estaria escondido em uma casa do Complexo de Israel. Atualmente, ele é um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro.

Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-pau são as cinco comunidades que compõe o complexo. Juntas, no local, moram cerca de 134 mil pessoas.

Bandidos atearam fogo a barricadas, a um caminhão e a uma passarela para dificultar a entrada dos agentes nas comunidades.

A Polícia Civil solicitou à PM o fechamento da Avenida Brasil nas proximidades das comunidades para garantir a segurança da população.

“A Brasil está fechada por um protocolo de segurança”, disse o porta-voz da PM, Maicon Pereira.

Por volta das 18h10, bandidos voltaram a atacar a Zona Norte em quatro diferentes pontos: na Avenida Brasil, altura da Cidade Alta, de Irajá e de Guadalupe, onde um ônibus atravessado pegava fogo, e na Avenida Martin Luther King. Criminosos, fortemente armados, também foram flagrados correndo pelas vias. Um helicóptero da polícia sobrevoava a região.

Feridos

Duas das quatro vítimas atingidas estavam em um ônibus que passava pelo local. Uma imagem mostra que um tiro atravessou o para-brisa de um veículo.

Dois feridos foram levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte. Entre eles está uma mulher identificada como Kelly, de 45 anos, que foi baleada na perna dentro da comunidade, entre Parada de Lucas e Vigário Geral.

Os outros dois feridos foram para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada.

Flavia Souza da Silva, de 45 anos, teve escoriações e cortes, sem gravidade, no cotovelo esquerdo. Ela foi medicada e aguardava fazer curativo para receber alta.

André de Oliveira, 50 anos, sofreu uma lesão superficial no cotovelo, sem gravidade. Ele foi medicado e teve alta.

Motoristas

Nas redes sociais é possível observar vários motoristas abandonando os carros e se abrigando em muretas da Avenida Brasil e da Linha Vermelha para evitarem serem atingidos por disparos.

Temendo as balas perdidas, passageiros de um ônibus BRT pediam ao motorista para não parar: “Vai embora, moço”.

Uma mulher que ficou no meio do fogo cruzado gravou um vídeo no momento que passava pela Linha Vermelha. Nervosa, ela pedia: “‘Ai meu Deus, me proteja”.

Já em segurança, em sua casa, a dentista Mônica Mayer conversou com o g1. Ela disse ter ficado impressionada com o arsenal dos bandidos.

“É muito tiro, muito tiro. É impressionante porque você vê a diferença do tiro do bandido pro tiro da polícia. A polícia dá um tiro, para, dá outro tiro, para. Os bandidos, o armamento, é uma coisa surreal. A cidade tá dominada. Eles [os bandidos] não têm nada a perder”, disse.

“É muito desesperador. Não sei nem como cheguei em casa. Que alguma coisa seja feita”, completou.

Outras imagens mostram um ônibus atingido por ao menos dois tiros quando o motorista passava pela Rua Bulhões Marcial, em Vigário Geral.

“Cuidado aí, galera, atenção. Cheio de vidro no chão, quase que me acerta”, disse o homem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/tiroteio-fecha-vias-no-rio-helicoptero-da-policia-militar-e-atingido-e-faz-pouso-forcado/

Tiroteio fecha vias no Rio; helicóptero da Polícia Militar é atingido e faz pouso forçado

2025-02-12