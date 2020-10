Geral Tony Ramos quer um papel inédito após viver 140 personagens

24 de outubro de 2020

O ator afirma que gostaria de interpretar um maestro. (Foto: Reprodução de TV)

Na sexta-feira (23), Tony Ramos participou do programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, relembrando momentos marcantes de seus mais de 56 anos de carreira e os 140 personagens interpretados, além de suas memórias sobre grandes obras do entretenimento nacional.

Ele também falou sobre o tipo de personagem que ainda sonha interpretar: “Eu gostaria de fazer um maestro (…) Queria uma personagem que falasse da música erudita e da beleza que ela é. Um ser humano que, por acaso, é um maestro.”

Mas não é qualquer tipo de maestro, o ator revelou que quer criar um personagem que não é pretensioso, excludente, e sim que aborde a música erudita de forma bela e acessível.

No papo, ele contou como foi dar vida a alguns deles, como os gêmeos João Victor e Quinzinho em “Baila comigo” (1981) e o jagunço Riobaldo, da histórica minissérie “Grande Sertão: Veredas” (1985). O ator também voltou à infância ao relembrar que o amor pelo audiovisual surgiu nas idas ao cinema acompanhado da avó, Dodô.

Na retrospectiva da carreira, Tony se emocionou ao rever a cena de Téo na novela “Mulheres Apaixonadas” (2003) atingido por uma bala perdida. Ele conta que a gravação, um dramático tiroteio, foi filmada na rua Siqueira Campos durante dois dias. Por ser uma via importante do Rio de Janeiro, envolveu imensa colaboração dos frequentadores e moradores dos arredores.

Tony relembra que, no final das gravações, foram todos ovacionados: “Aplausos que vinham dos prédios, dos restaurantes, das pessoas atrás das câmeras, dos ônibus que haviam parado. Era como o palco aberto de um teatro grego”. “Foi a manifestação da cumplicidade de um povo com a telenovela brasileira.”

No programa, ele, que sempre soube que queria ser ator, falou sobre o seu início na televisão, com apenas 15 anos, e como entrou em contato com o mundo do espetáculo. Nesta época, Tony Ramos contou que era fã do gênero comédia e voltava para casa imitando o personagem Oscarito. Ele diz que assistia à televisão na casa de vizinhos, até a chegada do aparelho em sua residência: “Ela passou a ocupar um lugar mágico. E eu gostava de assistir a filmes de terror ou teatro de terror, que havia aos sábados”.

Tony ainda comentou sobre o personagem Riobaldo em “Grande Sertão: Veredas”, que ele considera um “marco divisório” de sua carreira, e falou sobre a fama de galã, garantindo estar confortável com a passagem do tempo: “Eu adoro cada idade minha, Pedro. Eu acho que essa passagem minha, até chegar à idade que tenho, é uma passagem feita com ciência, com alegria”, afirmou.

