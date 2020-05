Rio Grande do Sul Traficante é preso com cerca de uma tonelada de maconha em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Na manhã desta sexta-feira (29), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem por tráfico de drogas e apreendeu cerca de uma tonelada de maconha sendo transportada em um caminhão de mudanças na BR 116, em Caxias do Sul.

Após ação do setor de inteligência da PRF, agentes abordaram um caminhão de mudança para fiscalização na unidade operacional em Caxias do Sul. O veículo, emplacado em Sarandi, estava carregado com caixas de madeira, dificultando a verificação do conteúdo.

Com apoio do Grupo de Operação com Cães da PRF, foi localizado no interior do baú do veículo grande quantidade de tijolos de maconha. O peso total da droga antes da pesagem é estimado em cerca de uma tonelada. A droga teria como destino a região do Vale do Sinos.

