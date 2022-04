Polícia Traficantes são presos com 52 quilos de cocaína no Norte do Estado

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2022

Dois brasileiros que moram no Paraguai foram presos na ação. Foto: PRF/Divulgação Dois brasileiros que moram no Paraguai foram presos na ação. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na tarde desta terça-feira (5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na BR-386 em Tio Hugo, no Norte do Estado, uma carga de cocaína transportada num Palio, que estava acompanhado por um Toyota Corona. Dois traficantes foram presos.

O Corona com placas do Paraguai chamou a atenção dos agentes. O carro foi abordado e os policiais perceberam que estava acompanhado por um Palio com placas brasileiras.

Enquanto uma equipe abordou o carro do país vizinho, outra viatura que estava mais adiante na rodovia foi acionada para interceptar o Palio, que foi localizado instantes depois parado num posto de combustível em Tio Hugo.

No porta-malas do carro foram encontrados dezenas de tabletes de cocaína, totalizando 52 quilos. Essa droga, após fracionada para venda, poderia render mais de 9 milhões de reais aos traficantes, segundo a PRF.

Os presos, de 40 e 47 anos, são brasileiros que moram no Paraguai. Eles foram conduzidos, com a droga e o veículo, para registro da ocorrência na Polícia Federal.

