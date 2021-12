Polícia Traficantes são presos com mais de uma tonelada de maconha em Sarandi

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Os presos foram encaminhados para a polícia judiciária. A droga e os três veículos foram apreendidos. Foto: PRF/Divulgação

Na tarde desta terça-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em Sarandi, no Noroeste do Estado, uma carga de maconha que era transportada numa Toro. Outros dois carros que viajavam acompanhando a carga, um HB20 e um Vectra, também foram apreendidos. Todos vinham de Santa Catarina. Dois traficantes foram presos com, no total, uma tonelada de maconha.

Os condutores de uma Toro, um Vectra e um HB20, desobedeceram e fugiram, mas foram perseguidos e interceptados pelos agentes em um desvio da BR-386, em Sarandi.

Na Toro foram encontrados centenas de tabletes de maconha sobre os bancos e na carroceria, totalizando 1,04 tonelada, o equivalente a R$ 2,2 milhões de reais, segundo a PRF.

Em fiscalização avançada na caminhonete, os policiais constataram que ela havia sido roubada início do mês de dezembro, em Colombo (PR). Nela ainda foi encontrado um rádio comunicador, utilizado para receber informações de presença policial.

O homem que dirigia a Toro disse que receberia uma quantia em dinheiro para o transporte da droga.

O motorista do Hb20, de 32 anos e o da Toro, de 25, ambos naturais de Cascavel (PR), foram presos na ação. Já o do Vectra fugiu para o mato e segue sendo procurado pelos policiais.

Os presos foram encaminhados para polícia judiciária. A droga e os três veículos foram apreendidos.

