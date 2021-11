Polícia Traficantes vestidos de torcedores de futebol são presos com 14 quilos de maconha em Pelotas

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

O Siena e a maconha, suficiente para a produção de quase 30 mil cigarros, foram apreendidos. Foto: PRF/Divulgação O Siena e a maconha, suficiente para a produção de quase 30 mil cigarros, foram apreendidos. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na noite desta quinta-feira (25), uma ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil apreendeu 14 quilos de maconha em Pelotas, no Sul do Estado. Dois traficantes foram presos transportando a droga no interior de um automóvel.

Os policiais realizavam uma operação quando abordaram um Siena emplacado em Capão do Leão. No carro, que viajava pela BR-116 em direção ao Uruguai, junto a outros veículos de torcedores, estavam dois homens: um vestido com a camisa do Flamengo e o outro com a do Santos.

Durante a revista, os policiais encontraram 14 quilos de maconha no interior do carro. O motorista, de 27 anos, e o passageiro de 22, ambos naturais de Pelotas, admitiram que não se deslocavam para o jogo, mas para Pelotas onde entregariam a droga para ser comercializada.

Eles foram presos por tráfico de drogas e conduzidos à delegacia. O Siena e a maconha, suficiente para a produção de quase 30 mil cigarros, foram apreendidos.

