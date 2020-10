Porto Alegre Trânsito lento na BR 290, sentido Porto Alegre ao Litoral, no início da noite desta sexta

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Engarrafamento na saída de Porto Alegre, pela BR/290. Foto: Divulgação Engarrafamento na saída de Porto Alegre, pela BR/290. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A noite de sexta-feira começou com trânsito lento na Freeway (BR/290), no sentido Porto Alegre ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo a CCR ViaSul, com obras e os trabalhos permanentes de recuperação, manutenção e conservação das rodovias, é necessário atenção redobrada e cuidados ao trafegarem pelos trechos administrados pela concessionária, respeitando as sinalizações e limites de velocidade nesses locais. Para a execução dos serviços são necessários bloqueios de faixas e operações pare e siga, podendo ocasionar lentidão ou retenção de veículos em alguns segmentos.

Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, recomenda-se que os usuários, sempre que possível, programem seus deslocamentos. Confira a programa abaixo, que poderá sofrer alterações e, em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.

De acordo com informações da EPTC, o trânsito segue lento no trecho Capital a Eldorado do Sul. Até às 19 horas, não havia informação da Polícia Rodoviária Federal sobre acidentes na BR 290.

Programação de obras – BR 290

Bloqueio de faixa

Osório a Porto Alegre (5 a 11/10): Fresagem e correções emergenciais localizadas no pavimento – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

Glorinha (5 a 11/10): Restauração do pavimento entre os kms 54 a 56 – sentido Porto Alegre.

Glorinha (5 a 11/10): Restauração do pavimento entre os kms 45 e 44 – sentido Litoral.

Gravataí (5 a 11/10): Restauração do pavimento entre os kms 66 e 67 – sentido Porto Alegre.

Santo Antônio da Patrulha (5 a 11/10): Restauração do pavimento entre os kms 26 e 24 – sentido Litoral.

Gravataí e Glaorinha (5 a 11/10): Restauração do pavimento entre os kms 63 a 59 – sentido Litoral.

Osório a Cachoeirinha (5 a 11/10): Trabalhos para ampliação de interseções e serviços de alteamento em OAEs nos kms 4,8 (Osório), 32,1 (Santo Antônio da Patrulha), 62,6 e 80 (Gravataí), 83,6 (Cachoeirinha) – ambos os sentidos. Entre 5h30 e 19h. * sem interdição de faixa

