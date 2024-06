Porto Alegre Trânsito é liberado nas principais vias do Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O tráfego nessas vias estava interrompido por causa das inundações Foto: PMPA/Divulgação O tráfego nessas vias estava interrompido por causa das inundações. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após limpeza realizada pelas equipes do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), a prefeitura de Porto Alegre liberou nesta segunda-feira (3) o trânsito nas principais vias do Centro da cidade. Avenida Mauá, rua Siqueira Campos, avenida Júlio de Castilhos e rua da Conceição já podem ser acessadas.

O tráfego nessas vias estava interrompido por causa das inundações. O corredor humanitário segue em operação na região da rodoviária da Capital.

Também foi liberada nesta segunda a alça de acesso da Freeway para a avenida Assis Brasil, no sentido litoral-Porto Alegre.

Na Zona Sul, as avenidas Guaíba, da Serraria e Guarujá ainda têm pontos de alagamento e seguem com os acessos bloqueados.

Na Zona Norte, há bloqueios na região das ilhas, na Severo Dullius, na rua Sérgio Jungblut Dieterich, altura do número 1.200, e na Voluntários da Pátria, esquina com a Adelino Machado de Souza. Na área central, o principal ponto com acúmulo de água é a avenida Aureliano de Figueiredo Pinto.

“Nossas equipes estão monitorando os locais ainda bloqueados para realizar as liberações quando há condição de trafegabilidade. Mesmo com as permissões, reforçamos a importância do cuidado do motorista e o respeito às regras de trânsito, em prol da segurança de todos”, destacou o diretor-presidente da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Pedro Bisch Neto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/transito-liberado/

Trânsito é liberado nas principais vias do Centro de Porto Alegre

2024-06-03