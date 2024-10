Porto Alegre Trânsito na Zona Sul de Porto Alegre tem alteração para a realização de corrida neste domingo

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

A prova está marcada para as 8h, com as corridas de três quilômetros, cinco quilômetros e dez quilômetros. (Foto: PMPA)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa alteração no trânsito da Zona Sul em razão do Poa Ladies Run. Neste domingo (20), a partir das 5h30, começam os bloqueios para a prova, a partir do cruzamento das avenidas Padre Cacique e Diário de Notícias.

Às 6h20, tem início o bloqueio da Rótula da Diário de Notícias com a Wenceslau Escobar e da Diário de Notícias com a avenida Guaíba. A prova está marcada para as 8h, com as corridas de três quilômetros, cinco quilômetros e dez quilômetros. A previsão da organização do evento é de cerca de 1,5 mil corredores, com a liberação da área até as 10h. A corrida sairá do empreendimento Golden Lake e utilizará ambas as pistas da Diário de Notícias.

Trânsito

Os motoristas que não se direcionarem para a prova e precisarem seguir sentido Centro/bairro, a recomendação da EPTC é que utilizem a avenida Padre Cacique, Chuí, Icaraí, Wenceslau Escobar. Já quem estiver se deslocando do bairro/Centro deve utilizar a avenida Wenceslau Escobar, Icaraí, Chuí, Pinheiro Borda.

Na Diário de Notícias, na saída do Barra Shopping Sul, a pista será segregada para permitir o deslocamento de veículos até a esquina da Padre Cacique.

Os agentes de fiscalização de trânsito e transporte e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação, orientar motoristas e usuários do transporte público e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito.

Transporte

Não haverá mudanças no itinerário das linhas. Apenas uma alteração no Terminal de ônibus do Jockey Club, que passará para a Praça José Alexandre Zacchia, entre a avenida Chuí x Ibicuí.

Iguatemi

Neste domingo, a EPTC também vai monitorar o trânsito nas imediações do Shopping Iguatemi para a realização da corrida de rua Iguatemi Porto Alegre Day Run.

A partir das 7h da manhã até por volta das 12h, serão interditadas parcialmente, para a passagem dos corredores em trecho segregado, as avenidas João Wallig, a partir da avenida Túlio de Rose, e a Nilo Peçanha na contramão do sentido bairro-Centro, entre a João Wallig e a avenida Circular.

Haverá bloqueio total no acesso da Nilo para a avenida Veríssimo do Amaral, ao lado do Viva Open Mall. No entorno do Parque Germânia as vias também terão trecho segregado, assim como na rua Antônio Carlos Berta, entre rua Remi Machado e a Túlio de Rose, que terá a pista junto ao Iguatemi no sentido Centro-bairro isolada para os corredores.

O acesso ao shopping center será orientado pelos organizadores do evento. A concentração, a partir das 8h da manhã, será no estacionamento do Iguatemi, com a largada da prova às 9h, em direção à avenida João Wallig. O acesso de veículos dos participantes será pelo prédio-garagem, na rua Antônio Carlos Berta – portão 1.

Os agentes de fiscalização de trânsito e transporte e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação, orientar motoristas e pedestres e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito.

2024-10-19