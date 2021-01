Porto Alegre Transporte coletivo de Porto Alegre tem nova ampliação de oferta a partir de segunda-feira

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

Ajustes na tabela são realizados constantemente conforme análises diárias da demanda de passageiros. Foto: Cesar Lopes/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa novas mudanças na oferta de viagens do transporte coletivo da Capital, no intuito de melhorar o atendimento à população. A partir de segunda-feira (1°), as linhas 250, 2677, 652, 656, 762, 662 e 665 terão ampliação em sua oferta de dias úteis, com mais viagens e horários.

Os ajustes na oferta são realizados constantemente conforme análises diárias da demanda de passageiros de cada linha. Para que as alterações sejam feitas com uma maior agilidade, os cidadãos devem registrar as demandas com informações de horário e linha pelo número 118. Os horários atualizados do transporte coletivo estão disponíveis, em tempo real, na função GPS do aplicativo TRI POA e também no site da EPTC.

Confira as mudanças:

Linha 250/1° de Maio – Ampliação de duas viagens por dia, de 32 para 34 viagens, com 17 por sentido. Serão incluídos novos horários: 6h20 no sentido bairro-Centro e 6h53 no sentido Centro-bairro.

Linha 2677/Lami (Via Beco da Vitória) – Ampliação de uma viagem por dia, de seis para sete viagens, com três no sentido bairro-Centro e quatro no sentido Centro-bairro. Os horários das viagens no sentido bairro-Centro são: 18h50, 20h30 e 22h; e os horários no sentido Centro-bairro são: 20h15, 20h35, 21h53 e 23h23.

Linha 652/Hospital – Ampliação de uma viagem por dia, de 60 para 61 viagens, com 30 no sentido bairro-Centro e 31 no sentido Centro-bairro. A linha terá a inclusão de viagem às 6h no sentido Centro-bairro. O intervalo médio entre as viagens será de 30 minutos ao longo do dia, com primeira partida às 6h no bairro e última partida às 22h30 no Centro.

Linha 656/Passo das Pedras/Fapa – Ampliação de duas viagens por dia, de 14 para 16 viagens, com oito por sentido. Serão incluídos novos horários: 4h30 no sentido bairro-Centro e 5h20 no sentido Centro-bairro. A linha terá seu horário de início antecipado para as 4h30.

Linha 762/Rubem Berta (Sertório) – Ampliação de duas viagens por dia, de 109 para 111 viagens, com 56 no sentido bairro-Centro e 55 no sentido Centro-bairro. Serão incluídos novos horários: 13h24 e 16h48 no sentido bairro-Centro.

Linha 662/Rubem Berta – Ampliação de uma viagem por dia, de 46 para 47 viagens, com 23 no sentido bairro-Centro e 24 no sentido Centro-bairro. Será incluído um novo horário: 19h15 no sentido Centro-bairro.

Linha 665/Planalto/Sabará – Ampliação de duas viagens por dia, de 54 para 56 viagens, com 28 por sentido. Serão incluídos novos horários: 21h40 no sentido bairro-Centro e 22h25 no sentido Centro-bairro. O horário de funcionamento da linha será ampliado até as 22h25.

