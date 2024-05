Notas Brasil TRE-RJ mantém mandato do governador do Rio

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu pela absolvição do governador Cláudio Castro e de outros 12 réus em processo que julgava crimes eleitorais durante o pleito de 2022. O placar foi de 4 a 3 contra a denúncia apresentada pela Procuradoria Eleitoral do Ministério Público Federal e pela coligação do candidato derrotado Marcelo Freixo. Cabe recurso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/tre-rj-mantem-mandato-do-governador-do-rio/

TRE-RJ mantém mandato do governador do Rio

2024-05-23