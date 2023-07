Cláudio Humberto Trenzinho da alegria para Lisboa custou R$ 417 mil

Por Cláudio Humberto | 13 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Eventos promovidos por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) costumam atrair autoridades e bajuladores, geralmente com pendências na Justiça, com o “plus” de viajar por conta do pagador de impostos. O evento promovido pela faculdade IDP em Lisboa, Portugal, em junho, não foi diferente. Ao menos 20 deputados federais se mandaram para a Europa e curtiram quatro dias do Fórum Jurídico de Lisboa, organizado pela escola de direito do ministro. A fatura fechou em R$ 417.349,85.

Gastança liberada

Só em diárias, os deputados custaram R$ 193.508,60. Isso sem o gasto de Marussa Boldrin (MDB-GO), ainda não informado no site da Câmara.

Centenas de reais

O pagador de impostos bancou também as passagens aéreas, nos custou R$ 223.841,25, sem contar cinco deputados sem o custo revelado.

Puro luxo

Três do PP torraram mais de R$ 20 mil em bilhetes da classe executiva: Cláudio Cajado (BA), Lula da Fonte (PE), e Eduardo da Fonte (PE).

Não estão nem aí

Poucas são as exigências para as “missões oficiais”, uma delas é um relatório das atividades. Dos 20 deputados, 16 ainda não fizeram.

Estratégia delirante tenta comparar Lula a Mandela

Pessoas próximas a Lula (PT) já admitem que ele alimenta a fantasia de virar um “novo Nelson Mandela” e faz campanha para ser considerado ao “Nobel da Paz”. Daí a estratégia mambembe de bater asas mundo afora no papel de “paladino da paz”, contra conflitos mundiais. Mas falta combinar com a História: diferentemente do herói sul-africano contra a intolerância, encarcerado por 30 anos pelo regime racista do apartheid, o brasileiro ficou 580 dias na cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro.

Autor do delírio

O assessor e ex-ministro Celso Amorim, cujo juízo gera desconfianças entre petistas, foi quem concebeu a “estratégia” delirante.

Quanta diferença…

Ao contrário de Mandela, que estendeu a mão ao inimigo para pacificar a África do Sul, Lula aposta na divisão do País e no ódio a adversários.

Luxo vs. simplicidade

Se o petista se destaca pelos gastos extravagantes em hotéis de alto luxo, Mandela sempre foi discreto e respeitoso com dinheiro público.

A caçada vai continuar

Ao sair do depoimento à Polícia Federal por falas do senador Marcos do Val (Podemos-ES), Jair Bolsonaro, tranquilo, não caiu na provocação por ser o quarto depoimento: “muitos outros virão”, previu o ex-presidente.

Caso de polícia

O deputado delegado Fábio Costa (PP-AL) acionou o Ministério Público após confirmar fraude no concurso para delegado da Polícia Civil de Alagoas. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

Tem força

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, anda confiante com a força de Bolsonaro como cabo eleitoral. Estima que na janela eleitoral o partido cresça em 20 o número de deputados federais. Chegaria aos 119.

IPCA-DF

Brasília foi uma das cidades que registraram queda na inflação. O índice da capital federal, de – 0,40; foi melhor do que o marcador da média nacional, que ficou em -0,08 em junho deste ano.

Lealdade militar

O senador Hamilton Mourão (Rep-RS) fez questão de confirmar visitas ao tenente-coronel Mauro Cid, preso por ordem do STF: “Para nós, soldados, lealdade e camaradagem são valores inegociáveis”.

Farra da intolerância

Quem cumpre pena tem direito a visitação, mas no caso de Mauro Cid virou “farra”. O ex-ajudante de ordens já foi sentenciado e não sabe, até em razão da prolongada prisão sem culpa formada e nem julgamento.

Justiça vs. justiça

Enquanto no Brasil soltavam um acusado pelo assassinato da torcedora do Palmeiras, nesta quarta (12), um tribunal grego condenou à prisão perpétua 12 pessoas pela morte de um torcedor de 19 anos, em 2022.

Fazer o quê?

No evento jurídico de Lisboa coube todo mundo, até demissionários do Turismo: a ministra Daniela Carneiro e Marcelo Freixo (Embratur). O diretor da ANTT Guilherme Sampaio, sabe-se lá por que, também foi.

Pergunta no MEC

…o fim das Escolas Cívico-Militares é para atacar a Educação ou os militares?

PODER SEM PUDOR

Na Palma

Coreaú, no interior do Ceará, é terra de gente valente. O vereador Zé Galvão amarrava a carga de um caminhão quando um desafeto político chegou de revólver na mão. “Desce daí pra morrer, Zé Galvão. E Galvão na maior calma: “Diabo de revólver é esse teu que a bala num bota aqui em cima?”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/trenzinho-da-alegria-para-lisboa-custou-r417-mil/

Trenzinho da alegria para Lisboa custou R$ 417 mil

2023-07-13