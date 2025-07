Grêmio Três ídolos eternizados: Grêmio anuncia novos nomes na Calçada da Fama

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Marianita Nascimento é a primeira mulher eternizada na Calçada da Fama do Grêmio. Foto: Jéssica Maldonado/Grêmio Marianita Nascimento é a primeira mulher eternizada na Calçada da Fama do Grêmio. (Foto: Jéssica Maldonado/Grêmio) Foto: Jéssica Maldonado/Grêmio

Em uma noite marcada pela emoção e pela valorização da história tricolor, o Conselho Deliberativo do Grêmio anunciou a inclusão de três personalidades emblemáticas na Calçada da Fama do clube: Marianita da Silva Nascimento, Francisco Arce e Carlos Miguel. A decisão foi tomada durante sessão extraordinária realizada na última quinta-feira, no auditório da Arena.

Aos 64 anos, Marianita Nascimento entra para a história como a primeira mulher a integrar a Calçada da Fama exclusiva de um clube brasileiro. Atleta gremista nos anos 1980 e referência na luta pela regulamentação do futebol feminino, Marianita fundou, em 1983, o primeiro departamento da modalidade no Grêmio. Hoje, segue atuando como diretora do Departamento de Futebol Feminino do clube.

O paraguaio Francisco Arce, 54 anos, brilhou como lateral-direito entre 1995 e 1997, com 145 partidas e 13 gols. Com passagem marcada por conquistas expressivas, como a Libertadores, a Recopa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, Arce reforça sua ligação eterna com o clube que o consagrou. Atualmente, segue carreira como técnico em seu país natal.

Com 328 jogos e 51 gols, Carlos Miguel é considerado um dos maiores nomes da história gremista. Revelado nas categorias de base em 1988, o meia colecionou 13 títulos como profissional, incluindo os mesmos quatro principais troféus conquistados por Arce. Miguel é lembrado, sobretudo, pelo gol decisivo na final da Copa do Brasil de 2001, que garantiu ao Grêmio o tricampeonato diante do Flamengo no Maracanã.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Conselho, Alexandre Bugin, que celebrou o retorno das sessões ao auditório da Arena após mais de um ano da enchente que atingiu o local. A mesa também contou com Roger Fischer, Fábio Floriani (representando o presidente Alberto Guerra) e Nilo Vladimir Lagoas.

Durante a sessão, Floriani destacou a contribuição financeira do empresário Marcelo Marques e os avanços na negociação da dívida da Arena. A Comissão Memorial do Grêmio apresentou relatório que confirmou, por unanimidade, os três nomes para a eternização.

Pioneiro no Brasil, o Grêmio criou sua Calçada da Fama em 1996. Desde então, 50 ídolos gremistas já deixaram suas marcas eternizadas no cimento, localizado hoje na esplanada da Arena, em frente ao Museu Hermínio Bittencourt. A cerimônia de inclusão de Marianita, Arce e Carlos Miguel será realizada em setembro, como parte da celebração dos 122 anos do clube.

Três ídolos eternizados: Grêmio anuncia novos nomes na Calçada da Fama

