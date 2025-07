Grêmio Mano Menezes vê o crescimento de três jogadores do elenco gremista

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

A boa atuação de Riquelme agradou Mano Menezes, que deve mantê-lo entre os titulares. Foto: Lucas Uebel/Grêmio A boa atuação de Riquelme agradou Mano Menezes, que deve mantê-lo entre os titulares. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em meio ao período conturbado que vive o Grêmio, Mano Menezes enxergou sinais positivos no elenco. O técnico vê alguns jogadores em ascensão, apesar da sequência negativa: o clube chegou à quarta partida sem vencer e foi eliminado da Copa Sul-Americana após empate por 1 a 1 com o Alianza Lima, do Peru, na Arena do Grêmio. Enquanto nomes como Villasanti e Cristaldo apresentaram queda de rendimento, outros começam a se destacar, como Pavón, André Henrique e o jovem Riquelme.

Cristian Pavón foi citado nominalmente pelo treinador em entrevista coletiva após a eliminação. Mano valorizou o esforço e a entrega do atacante argentino, destacando seu papel decisivo na última rodada do Brasileirão — foi dele a assistência para o gol de Gustavo Martins no empate contra o Vasco da Gama, no sábado (19) passado.

“Eu valorizo muito aqueles que querem e se dedicam para melhorar. Vamos dar o exemplo de um jogador que vinha sendo bastante criticado e que, nos últimos jogos, entrou e entregou bem pelo seu esforço e dedicação: Pavón. Não é verdade?”, provocou Mano.

“Temos que valorizar esses atletas. Eles podem mostrar ao torcedor — mesmo que não tenhamos preferência por este ou aquele — que são os que vão ajudar. Aqueles que entenderem que esse é o caminho, junto com a gente, serão priorizados para fazer parte da recuperação da equipe e contribuir no desenvolvimento dos mais jovens”, completou.

Com as ausências de Cristaldo e Monsalve, Mano promoveu Riquelme ao time titular na partida contra o Alianza Lima. O meia de 18 anos permaneceu em campo durante os 90 minutos e agradou ao comandante.

“Na minha avaliação, Riquelme foi muito bem. Jogou com coragem, não rifou a bola e teve personalidade para segurar e limpar os lances, mesmo sob pressão do torcedor. Ele entregou o que a função exige, mas claro que precisa de mais gente para ajudá-lo. Já temos um começo”, afirmou o técnico.

O centroavante de 23 anos vem recebendo minutos importantes. Desde a retomada do calendário brasileiro, André atuou em quatro partidas, somando 109 minutos — sendo titular apenas na ida contra o Alianza Lima. No sábado (19), contra o Vasco, quase marcou um golaço por cobertura, mas parou no travessão. Voltou a entrar bem contra os peruanos, fazendo dupla de ataque com Braithwaite.

“Achei que André entrou bem no jogo do Rio de Janeiro e novamente hoje. Jogamos com dois atacantes mais centrais, com o Braith saindo um pouco para ajudar na armação. Essa formação já foi usada antes e tem seus pontos positivos, desde que haja volume de jogo, o que tivemos no segundo tempo. A equipe não sofreu no meio-campo como poderia sofrer nesse esquema”, avaliou Mano.

Apesar dos elogios, apenas Riquelme tende a seguir como titular no curto prazo. Pavón enfrenta forte concorrência — especialmente com o destaque da joia da base que hoje ocupa a posição no ataque. Já André Henrique disputa espaço com Cristian Olivera e também com Braithwaite, dependendo da formação tática escolhida pelo treinador.

