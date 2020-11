Rio Grande do Sul Três pessoas morrem em acidente envolvendo caminhão que transportava botijões de gás na Freeway

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

O acidente ocorreu em Osório Foto: PRF/Divulgação

Um acidente envolvendo um caminhão que transportava botijões de gás e um carro deixou três mortos no quilômetro 10 da Freeway, em Osório, no Litoral Norte gaúcho, no fim da manhã desta quarta-feira (25).

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhão, com placas de Criciúma (SC), cruzou o canteiro central e invadiu a pista contrária. O motorista do veículo, que viajava no sentido litoral-Capital, morreu.

As outras duas vítimas fatais estavam em um CR-V Honda, com placas de Gramado, que se dirigia ao litoral. Também morreu um cachorro que estava no veículo.

