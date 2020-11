Acontece Anderson Cardoso é eleito presidente da Federasul

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

O novo presidente tem 43 anos e é natural de Soledade Foto: Federasul/Divulgação O novo presidente tem 43 anos e é natural de Soledade. (Foto: Federasul/Divulgação) Foto: Federasul/Divulgação

Por meio de uma Assembleia Geral Ordinária, a Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul) definiu, na manhã desta quarta-feira (25), o seu novo presidente.

O encontro com os presidentes de entidades filiadas ocorreu de forma virtual, onde foi apresentada, em chapa única, a próxima gestão, que será comandada pelo atual vice-presidente, Anderson Cardoso.

A reunião deliberativa contou com a presença de mais de 125 representantes aptos ao voto e que concordaram com a indicação de Cardoso de forma unânime. O encontro foi comandado pela atual presidente da Federasul, Simone Leite, e pelo presidente do Conselho Superior, Humberto Ruga.

O novo presidente disse que dará continuidade aos projetos da gestão de Simone e que buscará utilizar a tecnologia para maior conexão e geração de oportunidades para a Federasul e suas filiadas.

Cardoso tem 43 anos e é natural de Soledade. Ele é especialista em Direito Tributário pelo IBET (Instituto Brasileiro de Estudos Tributários) e em Direito Tributário, Financeiro e Econômico pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Estudou, ainda, na Yale University (Management Program for Lawyer) e no INSEAD (Programa de Gestão Avançada, em parceria com a Fundação Dom Cabral).

