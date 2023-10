Rio Grande do Sul Três projetos do SUS gaúcho são destaque no 33º Congresso do COSEMS/RS

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Aplicadas nos municípios de Porto Alegre e Arroio do Tigre, iniciativas valorizam a saúde do idoso, o acolhimento de pessoas em situação de rua e serviços farmacêuticos em doenças respiratórias Foto: COSEMS-RS Foto: COSEMS-RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Encerrou nesta terça-feira (31), o 33º COSEMS/RS (Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul), no Dall Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves.

Foram dois dias com mesas de discussões, oficinas, minicursos, exposições e palestras. Com o tema “IntegraSUS – Fortalecendo a integração das Redes de Atenção do SUS Gaúcho”, o encontro reuniu mais de 400 secretários municipais de Saúde, assessores e técnicos das equipes de gestão dos municípios, profissionais das áreas técnicas e administrativas de saúde, totalizando cerca de 1500 participantes.

No segundo e último dia, um dos momentos mais esperados foi a premiação da “Mostra teu SUS, Rio Grande do Sul”, que visa incentivar o compartilhamento de experiências exitosas que destacam a dedicação e o empenho dos (as) trabalhadores (as) do SUS no estado.

De um total 271 projetos inscritos, 36 foram selecionados e avaliados por uma banca. Receberam a premiação os municípios de Arroio do Tigre, com a Promoção da Saúde da Pessoa Idosa: a Experiência Exitosa de Oficinas com Profissionais da AB; E o município de Porto Alegre, com o Banho Solidário: Acolhimento, Acesso à Saúde e Garantia de Direitos para Pessoas em Situação de Rua. A capital dos gaúchos também recebeu o prêmio com a Implementação de Serviços Farmacêuticos para Pessoas com Doenças Respiratórias e Acesso A Espaçadores.

“A proposta é que os municípios que estejam presentes, observem estas apresentações, possam captar o que é a essência do trabalho, e replicar nos seus municípios”, afirma Joice Fronza, apoiadora do COSEMS-RS.

Para o presidente do COSEMS-RS, Guilherme Ribas, o evento termina como sendo um dos maiores congressos já realizados pela entidade. “Nós conseguimos ter mesas que tivessem um diálogo frequente entre o Governo do Estado, o Governo Federal e o Governo Municipal, e para nós, a meta é sempre evoluir e qualquer avanço que ocorrer numa reunião, numa mesa, faz toda a diferença”, afirma Ribas, também Secretário Municipal da Saúde de Santa Maria.

O congresso recebeu, ainda, os 26 presidentes do COSEMS do Brasil. “Uma comitiva de mais de 100 pessoas do CONASEMS, aqui no Rio Grande do Sul, conhecendo nosso estado e trocando experiências com a saúde de todos os 497 municípios”, conclui Ribas. Em 2024, o Congresso Nacional será em Porto Alegre em 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/tres-projetos-do-sus-gaucho-sao-destaque-no-33o-congresso-do-cosems-rs/

Três projetos do SUS gaúcho são destaque no 33º Congresso do COSEMS/RS

2023-10-31