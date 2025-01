Política Três senadores e dois deputados federais: veja quais são os planos de Jair Bolsonaro para a própria família em 2026

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Ex-presidente detalhou os cargos que seus filhos e sua mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (foto), devem disputar no ano que vem. (Foto: Divulgação)

O ex-presidente Jair Bolsonaro revelou, nessa quinta-feira (16), os planos políticos de seus familiares para as eleições de 2026. Em entrevista ao programa “Faroeste à Brasileira”, da Revista Oeste, Bolsonaro delineou as candidaturas que pretende apoiar, com a meta de eleger três senadores e dois deputados federais.

Bolsonaro iniciou suas declarações falando sobre a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que, segundo ele, irá disputar uma vaga no Senado Federal pelo Distrito Federal, contando com o apoio dele e da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

“Michelle sai com o apoio da Damares e o meu. Ela é uma evangélica atuante, tenho certeza de que grande parte dos candidatos ligados a ela. Tenho certeza de que tem uma eleição com muita chance aqui no Distrito Federal”, afirmou o ex-presidente, demonstrando confiança no sucesso de sua esposa na corrida eleitoral.

O ex-presidente também comentou sobre o futuro político de seus filhos, todos filiados ao PL. Ele mencionou que o senador Flávio Bolsonaro, seu filho mais velho, buscará a reeleição pelo Rio de Janeiro. Já Eduardo Bolsonaro, seu filho segundo mais velho, tentará uma vaga no Senado por São Paulo. Além disso, o vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, tem planos de se candidatar a deputado federal.

Bolsonaro ainda falou sobre Jair Renan, o filho mais novo, vereador em Balneário Camboriú (SC), que tem chances de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições. “Meu filho Flávio vem para a eleição no Rio de Janeiro. Meu outro garoto, Eduardo, vem para o Senado por São Paulo. Carlos, se não deixarem ele inelegível, vem como deputado federal. E tem um 04, que foi o vereador mais votado de Balneário, que talvez venha candidato a deputado federal”, detalhou.

O ex-presidente expressou satisfação ao ver o surgimento de novos nomes no cenário político, mencionando os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, como exemplos de lideranças políticas que têm seu apoio e que podem ser reeleitos com sua ajuda nas eleições de 2026. “Fico feliz por ter feito nomes surgirem ao redor do país”, comentou Bolsonaro, destacando o fortalecimento de seu grupo político.

