Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul lança Prêmio Themis de Jornalismo 2022

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Vencedores do Prêmio Themis em 2021 Foto: Juliano Verardi Vencedores do Prêmio Themis em 2021 Créditos: Juliano Verardi Foto: Juliano Verardi

A segunda edição do Prêmio Themis de Jornalismo será lançada na próxima terça-feira (03/05), às 17h, em solenidade no Palácio da Justiça em Porto Alegre. Haverá transmissão ao vivo no canal oficial do TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) no YouTube.

A premiação foi criada em 2021 pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para reconhecer produções jornalísticas que destaquem as boas práticas do Poder Judiciário gaúcho no que se refere ao trabalho jurisdicional, às atividades de apoio à sociedade e às ações inovadoras que visam a qualificar a prestação de serviços.

De acordo com o 2º Vice-Presidente e Presidente do Conselho de Comunicação Social do TJRS, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, o Prêmio Themis chega à segunda edição para se firmar como evento anual do Poder Judiciário.

“Queremos que as pessoas conheçam nossa atuação na solução de conflitos e na promoção do bem-estar social. Nesse sentido, o papel da imprensa tem sido fundamental e isso precisa ser reconhecido”, afirma.

Podem concorrer jornalistas profissionais e fotojornalistas que tenham seus conteúdos jornalísticos publicados em veículos de comunicação no período de 16 de setembro de 2021 15 de setembro de 2022.

Já estudantes de cursos de graduação em Jornalismo podem inscrever trabalhos acadêmicos publicados em veículos oficiais da sua instituição de ensino superior nesse mesmo período.

As categorias temáticas em 2022, que refletem áreas de atuação do Poder Judiciário estadual, são: cotidiano da Justiça, inovação na gestão pública judiciária, imagem, universitária e especial – ações de combate à violência contra a mulher.

A solenidade de entrega do prêmio será no dia 1º de dezembro. A premiação para profissionais será um troféu e R$ 5 mil para o 1º colocado em cada categoria, R$ 3 mil para o 2º colocado e R$ 1,5 mil para o 3º colocado. O primeiro lugar na categoria Universitária recebe um troféu e os demais certificados com indicação da colocação alcançada.

O Prêmio conta com a parceria institucional da ARI (Associação Riograndense de Imprensa), ARFOC-RS (Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do RS), AGERT (Associação Gaúcha da Emissoras de Rádio e TV) e SINDJOR-RS (Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RS).

