Política Tribunal Regional Eleitoral do RS combate o compartilhamento de informações falsas

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

TRE-RS disponibiliza WhatsApp e e-mail para esclarecer denúncias de fake news Foto: Divulgação TRE-RS disponibiliza WhatsApp e e-mail para esclarecer denúncias de fake news. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Somando-se às diversas medidas já adotadas para coibir a disseminação de notícias falsas relacionadas ao pleito municipal deste ano, o TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) inaugurou no seu site um banner de enfrentamento à desinformação.

No espaço, o usuário tem orientações sobre como entrar em contato com a equipe da Justiça Eleitoral gaúcha para denunciar conteúdos suspeitos relacionados às eleições de 2020. Também é possível realizar denúncias no site do Ministério Público Eleitoral.

A página traz ainda notícias já verificadas, a partir de selos de classificação, que podem ser acessadas através da aba “Fato ou boato?”.

Os eleitores também podem enviar conteúdos suspeitos para checagem para o e-mail desinformacao@tre-rs.jus.br ou pelo WhatsApp (51) 98463-9692.

O atendimento é realizado no mesmo horário de funcionamento da Justiça Eleitoral, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.

