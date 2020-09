Esporte Tribunal Superior do Trabalho aceita recurso da CBF e confirma realização de Palmeiras x Flamengo

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, vai sair. Foto: Foto: Alexandre Vidal/Flamengo Juíza negou pedido da CBF e manteve liminar que impede a partida. (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo) Foto: Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

A partida entre Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, vai acontecer hoje. Em reviravolta de última hora, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) aceitou um pedido da CBF e reverteu decisões do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) que haviam decretado o adiamento do jogo. Os dois times estão no estádio, mas a partida, inicialmente marcada para as 16h, começou com atraso.

A decisão do TST afeta de uma só vez as duas liminares do TRT-RJ que tinham suspendido a partida. As duas ações foram pedidas por sindicatos: a primeira pelo Sindeclubes (Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro), a segunda pelo Saferj (Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio Janeiro). Esta segunda, aliás, havia proibido o Flamengo de jogar, viajar e treinar por 15 dias.

Com um surto de coronavírus que afeta mais de 40 pessoas no clube, inclusive 19 jogadores, o Flamengo tentou duas vezes adiar a partida no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), sem sucesso. O jogo só foi adiado pela Justiça comum, após os pedidos dos sindicatos — o Sindeclubes, inclusive, é presidido por um funcionário do Rubro-Negro.

O tempo todo, a CBF manteve a luta jurídica para reverter as decisões do TRT-RJ e manter a realização da partida para hoje. Após ter pedido de julgamento de competência negado pelo Superior Tribunal de Justiça, a confederação enfim obteve sucesso com o recurso ao STJ, que cassou as liminares a poucos minutos do horário marcado para o início do jogo.

O Flamengo chegou ao Allianz Parque faltando apenas cerca de 20 minutos para as 16h, o que impossibilitou que os atletas fizessem um aquecimento adequado a tempo. O Palmeiras, por sua vez, seguiu normalmente com a programação, realizou seu aquecimento e ficou pronto para iniciar o jogo.

