Rio Grande do Sul Trinta Frentes Parlamentares foram criadas na Assembleia Legislativa gaúcha no ano passado

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

As frentes têm vigência somente na legislatura em que foram criadas, sendo necessário nova coleta de assinaturas para sua reativação na legislatura seguinte Foto: ALRS/Divulgação

Em 2024, o segundo ano da 56ª Legislatura, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul registrou a criação de 30 Frentes Parlamentares. Esses espaços legislativos tratam de assuntos específicos de interesse social e seguem regramento da Resolução de Mesa Diretora 1.319/2015.

As frentes têm vigência somente na legislatura em que foram criadas, sendo necessário nova coleta de assinaturas para sua reativação na legislatura seguinte.

Em 2023, no primeiro ano da atual legislatura, um número recorde de Frentes Parlamentares foi criado: 224 instalações ou reinstalações. Na legislatura anterior (2019/2022), foram instaladas 206 frentes.

No ano passado, foram criadas 18 Frentes Parlamentares no primeiro semestre e 12 no segundo. São elas:

Frente Parlamentar pela Segurança Rural

Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Emocional e Mental da Mulher e Família

Frente Parlamentar em Defesa da Aviação Agrícola

Frente Parlamentar de Apoio às Entidades Sociais do Terceiro Setor

Frente Parlamentar para Implantação do Campus da Unilab-Sul Restinga

Frente Parlamentar em Defesa do Piso Salarial das/dos Assistentes Sociais

Frente Parlamentar contra a Privatização da Trensurb

Frente Parlamentar de Combate às Doenças Crônicas e Autoimunes da Pele

Frente Parlamentar em Defesa da Face

Frente Parlamentar pela Organização e Qualificação dos Serviços de Trauma no Estado do Rio Grande do Sul

Frente Parlamentar Rio Grande do Sul + Alemanha

Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Doenças Reumáticas

Frente Parlamentar da Construção Civil

Frente Parlamentar em Defesa dos Bombeiros

Frente Parlamentar pela Extinção da Dívida do Estado com a União

Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Fibromialgia e Deficiência Oculta

Frente Parlamentar do Sistema de Proteção e Prevenção de Cheias da Região Metropolitana de Porto Alegre

Frente Parlamentar em Defesa da Reconstrução das Casas no RS No segundo semestre

Frente Parlamentar em Defesa das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs)

Frente Parlamentar pela Educação

Frente Parlamentar para tratar a Sustentabilidade do Cânhamo Industrial

Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres do Hip Hop do RS

Frente Parlamentar de Apoio aos Hospitais da Região Metropolitana e de Porto Alegre

Frente Parlamentar em Apoio à Adoção, Acolhimento, Apadrinhamento e

Proteção das Crianças e Adolescentes do Estado do Rio Grande do Sul

Frente Parlamentar de Apoio às Startups, à Ciência e à Tecnologia

Frente Parlamentar em Apoio ao Colégio Tiradentes (CTBM)

Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Energia Eólica no Rio Grande do Sul

Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia no Estado do Rio Grande do Sul

Frente Parlamentar em Defesa de um novo modelo de pedágio no Polo Rodoviário de Pelotas, na Região Sul do RS

Frente Parlamentar de Acompanhamento dos Impactos do Acordo de Livre Comércio – Mercosul/União Europeia

2025-01-05