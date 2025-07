Mundo Trump reitera ameaça e diz que o Brics vai “acabar rapidamente”

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Trump afirmou que a medida irá “garantir o status do dólar como moeda de reserva mundial”, acrescentando que perder essa posição seria “como perder uma guerra mundial”. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta sexta-feira sua ameaça de impor tarifas aos membros do Brics e disse que o grupo vai acabar “muito rapidamente”. A declaração foi feita durante cerimônia de assinatura de uma lei para criar um regime regulatório para as criptomoedas atreladas ao dólar.

“Quando ouvi sobre esse grupo do Brics, seis países, basicamente, eu os ataquei com muita, muita força. E se algum dia eles realmente se formarem de modo significativo, isso acabará muito rapidamente”, disse Trump sem mencionar os nomes dos países.

Trump também afirmou que está comprometido em preservar o status global do dólar como moeda de reserva e prometeu nunca permitir a criação de uma moeda digital de banco central nos Estados Unidos.”

” O Brics queria tentar dominar o dólar, o domínio do dólar, o padrão do dólar. E eu disse: qualquer um que esteja no consórcio de nações do Brics, vamos tarifar vocês em 10%. Eles tiveram uma reunião no dia seguinte, e quase ninguém apareceu. Eles não queriam ser tarifados, é incrível”, disse Trump se referindo à Cúpula do Brics realizada no início deste mês no Rio de Janeiro.

A ameaça foi feita primeiro em um post na rede social do republicano no dia em que os integrantes do Grupo se reuniram no Rio de Janeiro. “Qualquer país que se alinhar com as políticas antiamericanas do BRICS será taxado com uma TARIFA ADICIONAL de 10%”, escreveu. “Não haverá exceções a essa política.”

No dia seguinte, em uma reunião de gabinete, Trump disse que os países do Brics estão tentando destruir o domínio do dólar, mas “pagarão um alto preço” se tentarem.

Lei Genius

Na cerimônia na Casa Branca, Trump sancionou o primeiro projeto de lei federal para regulamentar as stablecoins, ressaltando ser um “passo gigantesco para consolidar a dominância americana nas finanças globais e na tecnologia cripto”, e entregando uma grande vitória para a indústria de ativos digitais.

“A Lei Genius cria um marco regulatório claro e simples para estabelecer e liberar a imensa promessa das stablecoins lastreadas em dólar”, disse Trump na Casa Branca. “Isto pode ser, talvez, a maior revolução na tecnologia financeira desde o nascimento da internet.”

A medida estabelece regras regulatórias para stablecoins lastreadas em dólar americano, incluindo a exigência de que as empresas mantenham reservas dólar-por-dólar em dívidas de curto prazo do governo ou produtos similares supervisionados por reguladores estaduais ou federais. Defensores veem isso como um passo para permitir uma adoção mais ampla dos ativos digitais nas finanças.

Altos funcionários do Tesouro, que mais cedo informaram jornalistas sobre o projeto sob condição de anonimato, disseram que a lei proporcionará mais segurança para os emissores de stablecoins, permitirá inovação e adoção dos ativos digitais e ajudará a estender a dominância do dólar americano.

Eles disseram ainda que a medida impõe requisitos rigorosos aos emissores quanto ao lastro das stablecoins com dinheiro em caixa ou dívida pública de curto prazo.

Trump afirmou que a medida irá “garantir o status do dólar como moeda de reserva mundial”, acrescentando que perder essa posição seria “como perder uma guerra mundial”. As informações são do portal O Globo.

