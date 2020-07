Mundo Tubarão mata surfista na Austrália

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Esse é o quinto ataque letal de tubarão neste ano na Austrália. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 17 anos morreu depois de ser atacado por um tubarão quando surfava na praia de Wooli, 630 km ao norte de Sydney, na costa leste da Austrália, anunciou neste sábado (11) a polícia de Nova Gales do Sul.

“Vários surfistas tentaram socorrê-lo antes que o jovem conseguisse chegar à areia”, afirma um comunicado.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na praia. Este é o quinto ataque letal de tubarão registrado no país em 2020.

Na semana passada, um tubarão matou um homem de 36 anos que praticava pesca submarina em Fraser Island, a 700 km da praia do ataque registrado neste sábado.

Encontro com tubarão

Há cerca de três semanas, o que era para ser apenas um mergulho em família numa tarde de Nova Gales do Sul, na Austrália, ficou marcado na vida de adolescentes. O que os irmãos Henley encontraram em Bully Beach, no sul de Sydney, os deixou aterrorizados.

Enquanto nadavam, eles se depararam com um tubarão. Tudo foi registrado em vídeo.

“Foi tudo muito assustador e, quando o vi pela 1ª vez, não pensei que fosse real”, diz Baxter Henley.

Baxter e sua irmã, Taia, foram os primeiros a ver o tubarão. O irmão, Jobi, e o pai, Scott, estavam mergulhando perto deles.

“Só ouvi um grito de gelar o sangue vindo naquela direção”, diz Scott. “Me aproximei para saber o que estava acontecendo e os vi nadando em nossa direção.”

“Tentei acalmá-los e impedi-los de entrar em pânico, ao mesmo tempo em que bolava um plano para voltar à terra firme pois estávamos a 150 metros da costa”, diz Scott.

Jobi não havia visto o tubarão, mas entrou em ação. “Dei meu arpão a meu pai porque ele estava dando voltas atrás da gente. Tinha minha faca na minha mão esquerda, só porque era melhor do que meu punho, e eu sabia que ele poderia vir pelos lados, então, estava protegendo Taia porque sabia que ela estava paralisada”, diz.

Foi o terceiro tubarão avistado em 24 horas – atípico para a área. Os adolescentes foram elogiados pelas autoridades.

“Deve ter sido uma experiência apavorante, mas eles fizeram um ótimo trabalho ao ficar de olho no tubarão”, diz o salva-vidas Anthony Turner.

“É uma história para eles contarem a seus filhos quando ficarem mais velhos”, acrescenta.

Os jovens já voltaram a nadar no mar, mas sempre atentos a possíveis tubarões. “Ainda estou definitivamente um pouco em choque. Realmente fiquei assustado, me abalou um pouco, mas o oceano faz parte da nossa vida e as coisas são como são”, conclui Baxter.

