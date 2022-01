Tecnologia Tudo o que você precisa saber sobre a maior feira de tecnologia do mundo

CES 2022 terá que lidar com ausência de gigantes e restrições de público. (Foto: Reprodução)

O mês de janeiro é aguardado pelo fã de tecnologia tal qual o próprio ano novo em si: é época de novidades em gadgets, robôs e aplicativos apresentados na CES (Consumer Eletronics Show), maior feira de tecnologia do mundo. Em 2022, por conta do coronavírus e a disseminação da variante Ômicron, o evento está ocorrendo até o dia 7 de janeiro de forma híbrida – se dividindo entre Las Vegas, nos EUA, e em painéis virtuais – além de tours das empresas e demonstrações dos produtos apresentados.

Um clássico das edições da feira, as TVs foram anunciadas desde o primeiro dia do evento, com inovações que contemplam, principalmente as telas, como a tecnologia de Mini Led, por exemplo. Como representante da inovação nas telas, a Samsung fez melhoras no seu modelo de Micro Led e mostrou novidades no hardware, que habilita profundidade de escala de cinza de 20 bits, para aprimorar o nível de cores nas cenas. A TCL apresentou as novas TVs Mini Led que tem como principal destaque a presença de um painel de 144 Hz, com resolução 4K. A LG apresentou suas novas TVs Oled gigantes, com mais de 97 polegadas.

Startups trouxeram dispositivos com funcionalidades curiosas e, alguns, até mesmo peculiares. A Invoxia desenvolveu uma coleira canina digna de pulseiras e relógios inteligentes em humanos: o produto promete identificar batimentos cardíacos, respiração, sono e fornecer GPS ativo em tempo real, tudo acoplado em uma bateria. O Y-Brush um aparelho dentário para escovação, foi outra das ‘maluquices’ vistas na feira. Com a escova em forma de arco, é necessário apenas encaixar o dispositivos nos dentes para a limpeza.

Mais curta

Em meio a alta de casos de covid-19 pela variante Ômicron nos Estados Unidos, a organização da CES afirmou, alguns dias antes do evento, que a duração da feira terá apenas três dias, encerrando em 7 de janeiro — um dia antes do previsto. Além da preocupação com aglomeração e protocolos durante os eventos, a organização também tem visto uma baixa de expositores confirmados para a edição. De acordo com funcionários da CES, existem “fortes medidas de segurança em vigor”, que incluem obrigatoriedade de vacinação completa, máscaras e disponibilidade de testagem para os participantes, ainda que não obrigatória para entrar no evento.

Até o momento, General Motors, Alphabet (controladora do Google e da empresa de tecnologia automotiva autônoma Waymo), Meta, Twitter, Amazon, Microsoft, Lenovo, BMW, AMD, Intel e a operadora de telecomunicações AT&T cancelaram os planos de participação presencial.

