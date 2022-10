Tecnologia Tudo sobre o iPhone 14: data de lançamento, preço e ficha técnica

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Celular básico da nova geração da Apple chegou ao Brasil por R$ 7.599. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O iPhone 14 é o mais novo lançamento da Apple. O celular conta com uma série de recursos avançados, como o processador Apple A15 Bionic e o arranjo de câmeras que agora enxerga melhor em condição de baixa luz. O dispositivo pode ser uma opção interessante para quem busca um smartphone recente com desempenho de ponta, conexão à internet 5G e tela grande. Nas linhas a seguir, confira todos os detalhes do aparelho.

O iPhone 14 foi anunciado globalmente no início de setembro de 2022. No Brasil, o produto teve seu lançamento no dia 7 de outubro. O preço inicial para a versão de 128 GB de armazenamento é de R$ 7.599, mas pode chegar a R$ 10.599 caso o consumidor opte pela versão de 512 GB. São cinco opções de cores: azul, estelar, meia-noite, roxo e vermelho.

Ficha técnica

— Tamanho da tela: 6,1 polegadas

— Resolução da tela: Full HD+ (1170 x 2532 pixel)

— Painel da tela: Super Retina XDR OLED

— Câmera traseira: dupla, sendo 12 MP (principal) + 12 MP (grande angular)

— Câmera de selfie: 12 MP

— Sistema: iOS 16

— Processador: A15 Bionic (Apple)

— Memória RAM: 6 GB

— Armazenamento: 128 GB, 256 GB e 512 GB

— Cartão de memória: não

— Capacidade da bateria: 3.279 mAh (estimados)

— Peso: 172 gramas

— Dimensões: 146.7 x 71.5 x 7.8 mm

— Cores: azul, estelar, meia-noite, roxo e vermelho

— Lançamento global: setembro de 2022

— Preço de lançamento: R$ 7.599

Tela e design

A tela do iPhone 14 é exatamente a mesma do iPhone 13. Isso significa que existe um painel de 6,1 polegadas com a resolução Full HD+ (1170 x 2532 pixels). A tecnologia utilizada pelo display é a chamada Super Retina XDR OLED, conhecida por entregar níveis profundos de preto e bom contraste.

Não foi dessa vez que a Apple equipou a versão mais simples do seu smartphone com a desejada taxa de atualização de 120 Hz – a exemplo do que faz a Samsung com o Galaxy S22. Em vez disso, a marca optou por manter os 60 Hz do iPhone 13.

Apesar disso, o display segue sendo muito eficiente. Dolby Vision e HDR10 são exemplos de tecnologias conhecidas que fazem parte do novo iPhone. Juntos, os dois recursos prometem entregar maior fidelidade de cores na reprodução de conteúdo. A Apple ainda promete que o painel alcança 800 nits de brilho, com pico máximo de 1.200 nits. Isso significa que a tela é clara o suficiente para ser vista na rua mesmo sob sol forte.

O design segue a linha do que foi visto nos últimos lançamentos da companhia. Ou seja, o conjunto de lentes das câmeras traseira fica organizado numa moldura levemente saliente e as bordas do produto são planas. O iPhone 14 é construído em metal e vidro e compartilha das mesmas elogiadas tecnologias de proteção da geração passada, o Ceramic Shield (responsável por evitar riscos e arranhões) e a certificação IP68. Essa última garante, de acordo com o site da Apple, resistência à água doce a uma profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos.

Câmeras

Assim como no iPhone 13, todas as câmeras do iPhone 14 contam com 12 MP de resolução. Apesar disso, a Apple conseguiu melhorar os resultados dos cliques, já que agora o novo smartphone é capaz de enxergar um pouco melhor em ambientes com iluminação precária, graças à abertura maior de lente.

A câmera frontal do novo iPhone 14 ganhou um salto significativo que foi bastante citado pela Apple no evento de lançamento da empresa. A lente ficou maior e, de acordo com a fabricante, o sensor ganhou uma melhora de 38% na captura com pouca luz em fotos e vídeos, se comparado com o iPhone 13. Não só isso, como também o celular mais novo da Apple inaugura a função de autofoco na câmera de selfies.

Os avanços também impactaram o quão rápido o celular consegue fotografar. A Apple promete uma captura duas vezes mais veloz no iPhone 14 em condições de baixa luz, além de uma melhoria de 49% na captura em ambientes pouco iluminados, se comparado com o iPhone 13.

Quando o assunto é vídeo, tanto a câmera frontal quanto os sensores traseiros alcançam a resolução 4K e têm recursos parecidos, como o Modo Cinema, que desfoca o fundo de pessoas e objetos para um aspecto mais profissional. Um novo recurso oferecido pelo iPhone 14 é o Modo Ação. A nova funcionalidade combina o já existente estabilizador ótico de imagem da lente ultra wide com software para entregar vídeos ainda mais suaves e menos “tremidos” que o iPhone 13 e os modelos de anos anteriores.

Desempenho

A Apple decidiu colocar o mesmo processador da geração passada no iPhone 14. O chip A15 Bionic é mais do que suficiente para rodar os aplicativos e jogos mais pesados disponíveis na App Store atualmente. A mudança veio na GPU, que ganhou um núcleo a mais – detalhe que deve fazer diferença a longo prazo, principalmente em games mais avançados.

Embora a Apple não costume divulgar a quantidade de memória RAM dos seus smartphones, testes de benchmark revelam que o iPhone 14 tem 6 GB de RAM, o que é 50% a mais que o iPhone 13. Esse avanço é responsável por garantir um gerenciamento mais eficiente de múltiplas tarefas, evitando que apps em segundo plano sejam fechados quando minimizados.

Por fim, o conjunto se completa com o máximo de 512 GB de armazenamento interno, que deve atender bem a maioria dos usuários. Como de costume, não é possível inserir um cartão microSD.

Preço

O iPhone 14 foi anunciado globalmente no início de setembro de 2022. No Brasil, o produto está disponível desde o dia 7 de outubro em cinco opções de cores: azul, estelar, meia-noite, roxo e vermelho.

O preço inicial para a versão de 128 GB é de R$ 7.599, mas pode chegar a R$ 10.599 caso o consumidor opte pela versão com 512 GB. Não custa lembrar: somente os modelos Pro e Pro Max chegam a 1 TB de armazenamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia