Turista brasileiro está retido na Inglaterra por causa da proibição de voos do país ao Brasil

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

William Moretti, de Campinas (SP), está com a família na Inglaterra e não sabe quando poderá retornar ao Brasil. (Foto: Reprodução/EPTV)

Um turista de Campinas (SP) está “preso” com a família na Inglaterra depois do governo brasileiro proibir, desde o Natal, a chegada ao país de voos que tenham origem ou escala no Reino Unido. A medida foi tomada porque há, na região, uma nova variante do coronavírus. Apesar da determinação não restringir brasileiros, William Moretti e outros cidadãos não conseguem alternativas para voltar ao Brasil.

O assessor que viajou para passar o fim do ano em Liverpool, com a mulher, o filho e um amigo, tinha passagens de retorno compradas para o dia 31 de dezembro, que já foram canceladas. Ele fala em “desespero”.

“Está todo mundo voltando pra casa, ou para casa de amigos, porque já não tem mais a casa, a casa já foi alugada novamente. Então é essa a situação nossa aqui, de desespero, porque o governo não responde, as companhias aéreas só dizem que não podem fazer nada, porque é uma determinação do governo”, diz.

Em nota, a Latam, companhia pela qual o turista tinha as passagens, informou que entrará em contato com o passageiro para buscar uma alternativa. A empresa informa que, em função da portaria do governo federal, suspendeu temporariamente suas operações e venda de passagens do trecho entre São Paulo e Londres

Segundo a Latam, clientes com passagens emitidas “para ou de” Londres podem optar pelo reembolso completo (sem multa) ou remarcação de origem/destino (sem multa e sujeito a diferença tarifária).

Proibição

Uma portaria do governo federal publicada na quarta-feira (23) proíbe voos e a entrada no país de passageiros vindos do Reino Unido. A norma começou a valer na sexta-feira de Natal (25). A medida foi tomada porque há, na região, uma nova variante do coronavírus.

O texto foi assinado pelos ministros Walter Braga Netto (Casa Civil), André Mendonça (Justiça e Segurança Pública) e Eduardo Pazuello (Saúde). A portaria esclarece que nenhum voo, cuja origem seja o Reino Unido ou que faça escala nos países do grupo, pode se destinar ao Brasil.

A mesma regra vale para o estrangeiro. Esse não poderá vir para o Brasil se tiver passado pelo Reino Unido nos últimos 14 dias. “Fica suspensa, em caráter temporário, a autorização de embarque para a República Federativa do Brasil de viajante estrangeiro, procedente ou com passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte nos últimos quatorze dias”, diz a medida.

O Reino Unido é formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Diversos outros países já adotaram a medida de prevenção.

A norma não restringe a entrada de passageiros de outros países por via aérea desde que comprovem, por meio de teste, que não estão com Covid-19. O exame precisa ter sido realizado 72 horas antes do embarque.

A exigência do teste negativo começará a valer dia 30 de dezembro. O exame terá de ser o RT-PCR, que identifica se o vírus está ativo no corpo da pessoa e se ela pode estar transmitindo a doença.

O teste precisa ser feito em laboratório reconhecido pela autoridade de saúde do país onde será realizado o embarque. Crianças com menos de 12 anos não vão precisar apresentar o exame, mas seus acompanhantes serão obrigados a comprovar que o resultado do teste deles foi negativo.

Se a criança, de 2 a 11 anos, estiver desacompanhada, terá de mostrar o exame. E, caso a criança tenha menos de 2 anos, é dispensável a apresentação do documento. Além do PCR, o estrangeiro precisará portar um comprovante, a Declaração de Saúde do Viajante, atestando que o passageiro concorda com as medidas sanitárias brasileiras.

