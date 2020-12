Mundo O Japão vai proibir a entrada de estrangeiros até o final de janeiro

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cidadãos japoneses e estrangeiros residentes terão permissão para retornar. (Foto: Reprodução)

O Japão decidiu proibir a entrada de todos os estrangeiros de 28 de dezembro a 31 de janeiro de 2021, após detectar uma nova variante do coronavírus. Cidadãos japoneses e estrangeiros residentes terão permissão para retornar. Na quinta-feira (24), o país havia proibido a chegada de estrangeiros vindos do Reino Unido.

Autoridades japonesas identificaram a nova cepa do coronavírus em pelo menos cinco viajantes que estiveram no país europeu. Segundo o ministro da Saúde, Norihisa Tamura, os passageiros foram examinados em dois aeroportos entre os dias 18 e 21 de dezembro.

Eles testaram positivo e uma análise posterior revelou que eles carregavam a nova variante do Reino Unido. Todos foram enviados para quarentena. A mutação do vírus, que segundo os especialistas é mais contagiosa, fez com que mais de 50 países adotassem restrições de viagens com o Reino Unido.

Nova variante

A rápida disseminação de uma nova variante do coronavírus levou a mais restrições para tentar combater a pandemia no Reino Unido.

Essa nova variante, surgida após mutações, se tornou a forma mais comum do vírus em algumas partes da Inglaterra em questão de meses — e o governo britânico diz que há motivos para acreditar que ela seja bem mais transmissível que outras variantes. Segundo autoridades britânicas de saúde, a nova variante seria 70% mais transmissível.

O estudo dessa nova forma do coronavírus ainda está em um estágio inicial, contém grandes incertezas e uma longa lista de perguntas sem resposta.

Os vírus sofrem mutações o tempo todo e é vital entender se essas mutações estão ou não mudando o comportamento do vírus e alterando a doença. Essa variante específica está causando preocupação por três motivos principais: Ela está substituindo rapidamente outras versões do vírus. Ela possui mutações que afetam partes do vírus que são provavelmente importantes. Já se verificou em laboratório que algumas dessas mutações podem aumentar a capacidade do vírus de infectar células do corpo.

Tudo isso constrói um cenário preocupante, mas ainda não há certeza. Novas cepas podem se tornar mais comuns simplesmente por estarem no lugar certo na hora certa — como a cidade de Londres, que tinha poucas restrições até recentemente.

“Experimentos de laboratório são necessários, mas você quer esperar semanas ou meses para ver os resultados e tomar medidas para limitar a propagação? Provavelmente não nessas circunstâncias”, diz Nick Loman, professor do Instituto de Microbiologia e Infecção da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, que defende as restrições para tentar conter essa versão do vírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo